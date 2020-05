Nova desfilada "virtual" de gossos abandonats per a promoure la seua adopció des de A.U.P.A i Bioparc

Cada primavera un nodrit grup de gossos acudien a la plaça exterior de Bioparc per a poder reescriure la seua història i trobar una llar. Durant aquests anys, moltes persones s'han acostat a aquesta tradicional cita compromesa amb el benestar animal i han vist canviar les seues vides en integrar un nou membre en la família.

Enguany, per les extraordinàries condicions de la crisi Covid-19, no era possible realitzar aquest esdeveniment presencialment, per la qual cosa les dos entitats organitzadores han decidit fer-ho "virtual".

La necessitat de seguir conscienciant contra l'abandó d'animals i la importància de potenciar les adopcions de gossos ha motivat que s'optara per utilitzar les xarxes socials per a mantindre aquesta desfilada. Aquesta nova forma, a més, ofereix l'oportunitat d'arribar a més persones, doncs es podrà seguir l'evolució de la desfilada des de casa o qualsevol lloc.

La convocatòria serà dimecres que ve dia 20, a les 19 hores en Facebook, i a les 19.30 en Instagram. L'accés és directe a través dels perfils de Bioparc València en aquestes xarxes socials.

Com sempre, es coneixeran les històries d'alguns dels gossos que cuida i acull A.U.P.A. que seran presentats, aquesta vegada, a través de les xarxes socials. Alguns grans i preciosos com Miguel que, amb 14 mesos, ja pesa 29kg; altres xicotets com Ringo, de 16 mesos i 7kg; també es descobriran històries com les de Niko, que, amb 7 anys, va ser abandonat un fred i plujós dia; o Espurna, una dolça gosseta de 5 mesos que espera poder entregar tot el seu afecte.