O Son do Camiño, Resurrection Fest y Portamérica cancelan su edición 2020 y aplazan su celebración hasta 2021

La decisión se produce, tras semanas de incertidumbre para las personas que habían adquirido las entradas, a raíz de las limitaciones creadas por el estado de alarma por la pandemia de coronavirus y ante la falta de "instrucciones concretas" sobre la posibilidad de celebrar eventos multitudinarios.

A través de sus redes sociales, O Son do Camiño ha confirmado el aplazamiento de la que iba a ser su tercera edición, programada en el compostelano Monte do Gozo para los días 18, 19 y 20 de junio con la presencia de Bad Bunny, Daddy Yankee, Chemical Brothers, The National o Liam Gallagher, y cuyas entradas se habían vendido masivamente.

Así, teniendo en cuenta el plan de desescalada, argumentan los organizadores, no sería posible la celebración de un evento de estas características antes del 22 de junio. Esto, unido a la "falta de instrucciones concretas por parte del Gobierno central", ha llevado a sus responsables a tomar la "difícil" decisión de suspender la edición de 2020.

No obstante, han explicado que trabajan en la "reprogramación" del cartel, con la intención de que "los principales atractivos estén presentes en la edición de 2021, que será los días 17, 18 y 19 de junio, al tiempo que han avanzado "muchas novedades", teniendo en cuenta la celebración del Xacobeo.

Las personas que hayan comprado una entrada y deseen devolverla, "tendrán garantizados sus derechos", han aclarado, aunque también será posible conservarla, dado que serán válidas para la edición de 2021.

RESURRECTION FEST Y PORTAMÉRICA

También este viernes ha sido la fecha elegida por los responsables del Resurection Fest de Viveiro (Lugo) para confirmar una cuestión que ya se había esbozado, que la celebración de su 15 aniversario se aplaza hasta 2021.

"Consideramos que es la única decisión posible, la única acertada y correcta, y que prioriza la salud de todos los asistentes, staff y artistas", recoge el comunicado, que precisa que se celebrará, finalmente, entre el 30 de junio y el 3 de julio de 2021, en el mismo fin de semana que este año.

En la misma línea, el Festival Portamérica, previsto del 2 al 4 de julio en Caldas de Reis (Pontevedra), también ha decidido aplazar su celebración hasta los primeros días de julio de 2021.

"Queremos ofreceros el mayor grado de satisfacción, y en estos tiempos no se dan las condiciones para garantizarlo", recoge el comunicado compartido a través de sus redes sociales.

Tanto el Resurection Fest como el Portamérica dan la posibilidad de devolver la entrada adquirida o conservarla para el próximo año, teniendo en cuenta que ambas citas cuentan ya con la confirmación de la mayor parte de los artistas del cartel de este año.