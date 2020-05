Simón recomienda no realizar test serológicos por cuenta propia: "Pueden dar falsa sensación de seguridad"

El director del Centro de Alerta Sanitarias, Fernando Simón, ha avisado a las personas que a través de su seguro privado o de otras entidades se están realizando test de anticuerpos para conocer si han pasado el virus: "Pueden dar una falsa sensación de seguridad", ha advertido.

Por su parte, no recomienda que la población se los haga por su cuenta ya que los resultados "muchas veces no son concluyentes" y tampoco lo son los negativos. "La sensibilidad no llega al 100% y hay que tratar con mucho cuidado los resultados".

Sí que ha recomendado, en cambio, la distancia social para evitar contagios y el uso de mascarilla como sistema de protección en ambas direcciones. Preguntado por la más adecuada para la población en general y por la polémica de las FFP2 repartidas por la Comunidad de Madrid, considera que las higiénicas son las más accesibles y adecuadas porque "no se busca la protección de cada individuo, sino que las personas que tengan el virus no lo propaguen".

Las FFP2 están destinadas sobre todo a las personas más vulnerables porque les produce una mayor protección de entrada, sin embargo, no le parece mal que quien tenga a disposición este tipo de mascarillas las use: "Así se protegen individualmente y al resto".

Cualquier tipo de mascarilla, ha señalado, protege más que las viseras protectoras, aunque éstas también sirven para que no se propaguen tanto las partículas. No obstante, no son adecuadas para las personas más vulnerables.