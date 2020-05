La CEV xifra en 5.400 milions l'impacte dels 60 dies de confinament en l'economia de la Comunitat

El president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha defès aquest divendres la "necessitat de compatibilitzar la qüestió sanitària i la qüestió econòmica" i "començar a conviure" amb la Covid-19 mentre no existisca vacuna, això sí, "amb les suficients garanties sanitàries i responsabilitat de cadascú". I és que segons ha advertit, "si açò s'allarga, se'n va a convertir en una gran crisi econòmica".

De moment, en els 60 dies de confinament per l''estat d'alarma' establit per a frenar la pandèmia, l'impacte en l'economia de la Comunitat Valenciana -que de mitjana genera uns 110.000 milions d'euros de PIB a l'any- ha sigut d'un 30%, el que suposa 5.400 milions d'euros, el 5,4% del PIB.

Així ho ha advertit el líder de la patronal autonòmica durant la presentació per videoconferència de l'informe 'Millorar la competitivitat per a afavorir la recuperació', en el qual han participat 700 empresaris de diversos sectors i s'inclouen les propostes de les Comissions de Treball de la CEV per a donar resposta a la situació generada pel coronavirus.