Telecinco prepara 'Got Talent: lo mejor del mundo' con Santi Millán al mando

En plena crisis del coronavirus, situación que ha trastocado la rutina de la mayoría de formatos televisivos, Telecinco ha optado por darle una vuelta a uno de sus programas más exitosos: Got Talent.

La cadena ha anunciado este viernes que prepara una versión que reunirá actuaciones de todo el mundo, sin dejar de lado los momentos más aplaudidos de la adaptación española.

Santi Millán repetirá como presentador del talent show, bautizado en esta nueva etapa como Got Talent: lo mejor del mundo, que se ofrecerá en el prime time de Telecinco y que brindará a los espectadores de nuestro país algunas de las mejores actuaciones de las versiones internacionales de Got Talent.

En ‘Got Talent: lo mejor del mundo' tendremos las actuaciones más espectaculares, emotivas e increíbles de todas las adaptaciones internacionales del programa 👏 https://t.co/Y2Ng0ozaCF — Got Talent España (@GotTalentES) May 15, 2020

Algunos de los artistas de Got Talent: lo mejor del mundo serán los ingleses Jack y Jim, The Sacred Riana o el clown Tape Face. El nuevo espacio de Mediaset está inspirado en una adaptación de Het Beste Van Got Talent Worldwide, que se emite desde 2012 en los Países Bajos.

Telecinco ya impulsó el pasado mes de marzo un formato adaptado al estado de alarma, Got Talent en Casa, que pudo disfrutarse a través de las redes sociales, donde se publicaron las actuaciones de antiguos concursantes y que permitía a los usuarios participar mandando sus propuestas.