El PP pide la dimisión de Mollà por "eliminar" las ayudas a las ganaderías de toros bravos recogidas en el texto inicial

Miguel Barrachina ha presentado además dos preguntas a la consellera sobre esta exclusión de las ganaderías de reses bravas del decreto del pasado 8 de mayo y sobre las medidas de apoyo a las ganaderías de reses bravas por la no celebración de eventos taurinos por la Covid-19, según ha informado el PP en un comunicado.

A juicio de Barrachina, "estamos ante un gran escándalo por el que reiteramos la petición de dimisión de la consellera Mireia Mollà que el miércoles mintió en Les Corts al decir que sí podían acceder a estas ayudas si se destinaban a consumo humano". "Mientras los técnicos y funcionarios de la Conselleria sí que las incluyen expresamente, importes de la ayuda incluidos, por tratarse de ganaderías de nuestra Comunitat, la consellera Mollà les veta y los aparta por motivos ideológicos", ha sostenido.

Según Barrachina, "se ha publicado en el DOGV un decreto que Mollá ha escondido y ha esperado a publicarlo hasta después de su comparecencia, en la que no dio explicaciones" y ha exigido que "cese esta persecución a un sector que está sufriendo pérdidas millonarias y tiene el mismo derecho que el resto a ver compensadas las pérdidas de sus ingresos para no verse obligados a cerrar. Estamos hablando de más de cien ganaderías que dan empleo directo a unas 3.000 personas", ha advertido.

Para Barrachina, "la conselleria de Agricultura tiene la obligación de atender a todo el sector, sin dejarse llevar por unos prejuicios ideológicos sesgados propios de los sectores más radicales de Compromís". "Si a la consellera no le gusta o no le apetece cumplir con sus obligaciones, solo tiene que dejar su puesto. No se puede tolerar un ataque discriminatorio de estas dimensiones. No se entiende cómo la Conselleria de Agricultura, en lugar de ayudar, ha excluido a este sector de cualquier tipo de apoyo", ha insistido.

Además, el portavoz 'popular' ha pedido al Consell que "deje de confundir y enredar anunciando posibles ayudas al sector de otras administraciones como las diputaciones" porque "la competencia es de la Generalitat".

El PP presentó la semana pasada una proposición no de ley en Les Corts en la que solicita que la Conselleria de Agricultura apruebe un Plan de Recuperación y Promoción del Sector Taurino Valenciano que permita la supervivencia de la totalidad de ganaderías de reses bravas valencianas y la convocatoria de una serie de ayudas para procurar la supervivencia del sector de reses bravas.