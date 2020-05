Zaragoza.- El alcalde de Castiliscar pide que se retrasen las visitas a los pueblos de la misma provincia

"No es que no queramos que no venga nadie, ni mucho menos, pero es un pueblo con mucha gente mayor y nos gustaría esperar a ver qué sucede en las primeras semanas de la desescalada", ha sostenido en declaraciones a Europa Press.

Según Machín, la finalidad del comunicado consistorial es hacer un llamamiento a la "precaución", al tiempo que ha pedido "paciencia". "Si hemos esperado más de dos meses podemos esperar 20 días más", ha aseverado.

En el bando, el alcalde ha agradecido a la ciudadanía su "actitud responsable y solidaria" por "haber cumplido el confinamiento de manera ejemplar", así como a los profesionales sanitarios por su "entrega en primera línea de batalla".

Así, aunque ha señalado que con el plan para la desescalada puesto en marcha por el Gobierno central, se va a "volver a la normalidad poco a poco, sin miedo", ha subrayado que no hay que "perder el respeto al virus".

"Muchas cosas van a tener que cambiar y la mayoría serán en el aspecto social, en las relaciones entre las personas. Los hábitos de higiene y el distanciamiento social van a ser unas premisas indispensables en los próximos meses, en la calle, en los bares, en nuestra propia casa, tendremos que ser disciplinados para acabar con este virus".

PASAR DE FASE CON SOLTURA

Por todo ello, ha solicitado a todos los que viven en Castiliscar y a los que vienen los fines de semana" que, a pesar que la Fase 1 de la desescalada permite el desplazamiento a segundas residencias y alojamientos turísticos dentro de la misma provincia, se retrase la visita al pueblo hasta "primeros de junio".

En el bando se indica que "esta petición no está basada en ningún plan científico concienzudo ni nada por el estilo, sólo en el sentido común, en ganarles 15 días más a las fases de desescalada, es decir, cuando se vea que se pasa de fase con soltura". Asimismo, se ha apelado a la responsabilidad de los vecinos y a los que están deseando venir.

Castiliscar cuenta con una población de unos 200 habitantes, de ellos, "el 90 por ciento" tienen más de 65 años, ha apostillado el alcalde. El municipio no ha registrado ningún caso confirmado por coronavirus, los vecinos han seguido las indicaciones de las autoridades sanitarias y del Gobierno de España "a rajatabla", ha apuntado José Daniel Machín.

No obstante, ha reconocido que la gente en los pueblos, pese a estar confinados, han tenido "algo más de libertad" que los habitantes de las grandes ciudades ya que cuentan con viviendas y espacios privados más amplios.

OTRAS MEDIDAS

El Ayuntamiento de Castiliscar está instalando dispensadores de gel desinfectante en las instalaciones municipales y se está planteando adquirir mascarillas para repartir entre la población.

"Cuando empezó la pandemia la gente estuvo confeccionando y repartiendo mascarillas pero luego dijeron que esas no valían así que estamos pensando en comprar de las buenas", ha destacado Machín.

De igual manera, ha indicado que un habitante del pueblo ha donado productos higienizantes para descontaminar muebles o coches y así evitar la posible propagación del virus.

Los concejales se reúnen todos los sábados por videoconferencia, y están ultimando las modificaciones presupuestarias que fueran necesarias para hacer frente a los efectos de la pandemia.