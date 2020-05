Asturias dice que Celaá se ha comprometido a no pedir la devolución de las becas de FP

La consejera de Educación del Gobierno Asturias, Carmen Suárez, ha dicho este viernes que el Ministerio de Educación, dirigido por Isabel Celaá, se ha comprometido a rectificar la solicitud de pedir a los alumnos de formación profesional (FP) que devuelvan su beca si han optado por aplazar las prácticas hasta septiembre.

Según Suárez, en la reunión de la conferencia sectorial de Educación, desde el Ministerio dijeron que había habido algún "desajuste" y que procederían a solucionarlo.

Fue la consejera asturiana, ha relatado, la primera que habló en la reunión sobre el asunto en la reunión sectorial y se dirigió a Celaá para pedirle por favor que solucionase este asunto "por la vía más rápida". Posteriormente también la consejera de la Xunta de Galicia, Carmen Pomar, también habría puesto el tema sobre la mesa.

Suárez ve una "incongruencia" e incluso "discriminación" en esa pretensión de que los alumnos que aplacen las prácticas tengan que devolver la beca. "No puede ser que quien renuncia no cobre la beca y quien no renuncia, aunque suspenda, la cobre", ha dicho en una comparecencia parlamentaria en la Junta General del Principado de Asturias.