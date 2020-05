CCOO y UGT rechazan el contrato para la licitación de la limpieza en centros sanitarios al no exigir plantilla mínima

Según han señalado en un comunicado conjunto, este hecho abre "una puerta abierta a recortes de condiciones y de personal". Ambos sindicatos explican que la Conselleria de Sanidad ha publicado los nuevos pliegos de condiciones que regirán la licitación de limpieza sanitaria destinada a prestar el servicio en los 23 lotes que configuran los departamentos de Salud de la Generalitat, en los que se refleja que las empresas del sector podrán optar como máximo a un montante total de seis lotes para los próximos dos años, con posibilidad de prórroga a tres más.

CCOO Construcción y Servicios del PV y la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT PV, que representan a más del 80 por ciento de los más de 3.000 trabajadores que prestan el servicio de limpieza en los centros sanitarios, han elevado una "queja formal" a la Conselleria para explicar los aspectos generales del nuevo contrato ya que temen que determinados aspectos de los pliegos "repercutirán de manera directa en el mantenimiento y la estabilidad del empleo en este servicio tan necesario y tan esencial, sobre todo en esta crisis de la Covid-19, en la que los trabajadores del sector han estado a la altura".

Para CCOO y UGT, resulta "inconcebible" que uno de los contratos más importantes de la Generalitat Valenciana "sea ajeno a la aplicación de la ley de fomento de responsabilidad social, impulsada para promover proyectos que asuman criterios de sostenibilidad social y de mantenimiento del empleo en la contratación pública".

"Y aún más sorprendente es que no se hayan tomado en consideración estas propuestas, que fueron avaladas en un documento firmado por unanimidad en el seno del Consejo Tripartito por la Mesa Sectorial de Limpieza, formada por patronales, sindicatos y Administración, con la firma del director general de Trabajo, Gustavo Gardey, el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu y el subdirector general de Relaciones Laborales, Rogelio Navarro", lamentan en el comunicado.

Los sindicatos detallan que estas propuestas fueron trasladadas en diciembre de 2019 a la Conselleria de Sanidad como documento consensuado "conforme a los criterios de la ley de contratos del sector público y la ley de responsabilidad social" de la Generalitat.

"INCOMPRENSIBLE"

A su juicio, "es incompresible que este contrato, por un lado, exija a las empresas parámetros para una mejor calidad en el servicio y, por otro lado, no se exija una plantilla mínima (al menos la relación del personal subrogado), expresada en números de personas trabajadoras y número de horas de trabajo necesarias para una correcta prestación de los servicios". Tampoco indica que la plantilla "no pueda ser modificada unilateralmente durante la ejecución del contrato, conforme a la ley 18/2018 de fomento de responsabilidad social".

En esta línea, critican que la Conselleria de Sanidad "no concibe que el 90% del coste del precio de este contrato es mano de obra, y el hecho de no establecer garantías mínimas en las plantillas invita a que las empresas puedan recortar condiciones de trabajo y personal una vez se adjudiquen los contratos, por no existir ninguna limitación expresa en los pliegos de condiciones". "La única manera para alcanzar los niveles de calidad óptima es garantizar las plantillas mínimas necesarias", han advertido.

De igual modo, lamentan que Sanidad "tampoco ha tenido en consideración, como así lo establece el documento del Consejo Tripartito, la dotación de una partida para ampliar el precio por hora, de forma que se pueda ajustar a la realidad de la negociación colectiva futura de los tres convenios provinciales de aplicación". Con ello, "se deja así en peores condiciones a las plantillas, en algunos casos, como en Castellón, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional".

CCOO y UGT realizarán una ronda de asambleas en las que explicarán a las plantillas de los centros sanitarios su total rechazo a estas cuestiones para que la Conselleria rectifique los pliegos y no descartan otro tipo de acciones que pudieran realizarse.