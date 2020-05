Monumental bronca entre Dakota y Saray: "¿Tú qué vas a hablar de mí, perra del infierno?"

La exconcursante de MarterChef 8 Saray Carrillo se ha visto envuelta en una nueva polémica. Sin embargo, esta vez no ha tenido nada que ver con el talent culinario de TVE, sino con Dakota Tárraga, una de las participantes más populares de Supervivientes 2019, con quien este jueves se enzarzó en las redes sociales.

Las televisivas se pelearon a través de sus stories en Instagram, donde Saray cargó duramente contra la ex hermana mayor. "¿Tú qué vas a hablar de mí, perra del infierno?", le dijo en sus primeras publicaciones, tachando a Dakota de "yonki" y "drogata": "¿Qué vas a hablar de mí si no quieres ni a tu puta madre?".

"Yo me he peleado con los jueces de un programa que no sé ni quiénes son, pero tú le has hecho la vida imposible a tu padre y a tu madre. Que has salido en un programa haciendo el payaso", le respondió entonces Dakota, que la llamó "pringada", "friki", "personaja" y "reventá".

Saray vs Dakota. Él te está servido 😍😍 pic.twitter.com/ic5bRAj54b — MJ Salvame 𓂀 (@MJSalvame) May 14, 2020

Asimismo, Dakota no entendía por qué Saray había cargado contra ella. "Se supone que es educadora social... de mis cojones. Y me cago yo en su puta madre. Pero 7 veces", zanjó tras llamarla "mal hecha". De este modo, Saray subió otro vídeo con su respuesta: "¿Me llamas mal hecha con las cejas que tienes? Parece que te las ha quitado un periquito a picotazos".

Finalmente, la situación terminó con un mensaje de Dakota en el que aclaraba que la bronca se había producido a raíz de una "confusión". "Ya sabéis que soy pólvora". dijo, por su parte, Saray. "Hemos hablado y se han aclarado las cosas", concluyó.