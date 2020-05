Cs advierte que "no consentirá" que PP y PSOE "entierren con sus batallitas" el Pacto por La Rioja

Así lo ha expresado en una rueda de prensa vía 'streaming', en la que ha recordado que "a principios de marzo, una semana antes del estado de alarma, desde Ciudadanos ya llevamos a la Comisión de Salud la creación de una comisión de seguimiento del COVID-19 en la comunidad", una iniciativa que fue rechazada.

Un mes después, el PP registró otra iniciativa similar, bajo la denominación de comisión de estudio, que nuevamente fue rechazada por los partidos que sustentan el Gobierno riojano "pero aludiendo a que sí podría haber un acuerdo al respecto, siempre que se le cambiara de nombre a la comisión".

"Ni a PP ni a PSOE les interesa lo que son los objetivos y la utilidad de esta comisión, y se enredan en batallitas sobre el nombre y sobre quién es el que la crea. Pero lo importante no es cómo se llama, sino sus objetivos, plazos, su valor, que realmente sea de utilidad para los riojanos, y con medidas para salir todos de ésta", ha dicho Baena.

En este sentido, ha considerado que "si se crea, no va a ser una comisión útil porque ni PP ni PSOE tienen intención real de que así sea, es un tema de más calado que su nombre, lo importante es para qué va a ayudar". Mientras, ha criticado, "el PP quiere hablar del pasado, y el PSOE quiere taparlo".

Por contra, Baena ha incidido en que "en Ciudadanos queremos hablar de futuro, de cómo van a salir adelante las empresas, los autónomos, de cómo mantener los empleos y de cómo salvar vidas". "Ya es hora -ha añadido- de que el PSOE deje de actuar en solitario y se siente realmente a hablar, y no marear más la perdiz".

Porque, en sus palabras, "cuando el PSOE quiera, que debe ser ya, nosotros nos sentaremos y negociaremos lo que haga falta", mientras que ha lamentado que, desde el 27 de abril, cuando se produjo una reunión por el pacto en Riojafórum, a instancias de la presidenta riojana Concha Andreu, "han pasado 19 días perdidos para el diálogo y el consenso".

"Llevamos 19 días esperando que el PSOE se siente a negociar, porque, hasta ahora, lo único que ha negociado es la reducción de las líneas escolares con IU, y el aumento de las ratios de alumnos, también con IU, poniendo además en riesgo con ello la salud de nuestros hijos y devaluando la calidad de la enseñanza pública riojana", ha afirmado.

Baena ha insistido, por ello, en defender, "el sentarnos, negociar, y dar con soluciones reales, llegar a un Pacto por La Rioja que debe ser una hoja de ruta consensuada y que aporte, nada de batallitas entre PP y PSOE que van a hacer a la comisión nacer muerta, poco operativa y demorada en el tiempo, con resultados quizá en un año, cuando, esperemos, todo haya pasado".

Por eso, ha recalcado que Ciudadanos "no va a entrar en estas batallas que no interesan a nadie" y ha pedido al PSOE que "escuche de verdad las demandas de la sociedad riojana" y que "la reunión de Riojafórum no se quede solamente en una foto".