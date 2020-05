Santos anuncia que las cinco residencias públicas de gestión privada se reconvertirán en públicas

Santos ha comparecido, por segunda vez, en el Parlamento de La Rioja para dar cuenta de la gestión de Servicios Sociales en la crisis sanitaria del coronavirus.

En una respuesta a la diputada de Izquierda Unida Henar Moreno, ha reconocido que "no se pueden convertir de golpe todas las residencias en publicas", pero sí ha anunciado que se "comenzará" con las cinco de titularidad pública, pero gestión privada, que se "reconvertirán" de gestión pública "en el momento en el que finalice el contrato".

Se trata de las residencias de Nájera, Albelda, Arnedo, la Residencia El Sol y Los Jazmines.

En su intervención, Santos ha considerado que "la COVID-19 ha desmontado el modelo que pone a las personas al servicio de los recursos".

Para Santos, la crisis sanitaria "ha hecho las veces de huracán llevándolo todo por delante y poniendo en evidencia el modelo obsoleto que había en La Rioja".

Ha señalado que los criterios que marcan los estándares de calidad llevan 22 años congelados y, como consecuencia, actualmente, "las plazas públicas están por encima de los estándares de calidad, y las privadas tienen la obligación", por lo que "ha llegado la hora de establecer criterios minimos".

Para Santos, ha llegado el momento de pensar qué modelo de residencias queremos; qué importancia se da al espacio, "si nos gusta el modelo actual, de grandes comedores y habitaciones dobles, o queremos hogares, residencias más pequeñas"; un "modelo distinto" en el que sean "pequeñas comunidades de convivencia".

La consejera ha visto que "las decisiones y el protocolo han funcionado mejor que en otras comunidades". Ha informado de que el 56 por ciento de los fallecidos por COVID-19 vivía en residencias de mayores, un dato, ha apuntado, inferior al 66 por ciento de la media nacional y de otras comunidades, por lo que ha aseverado: "No lo estamos haciendo tan mal".

Santos ha puesto el acento en los sectores más vulnerables y ha afirmado que "el COVID sí entiende de clases sociales", porque las "personas vulnerables serán las que más sufrirán las consecuencias". "Nuestro compromiso es proteger a todas las familias", ha dicho.

Ha indicado que La Rioja ha recibido 4,5 millones de euros del Estado para el impacto social de la crisis sanitaria con los que se financiará una docena de proyectos con marcado carácter social.

Ha añadido que los perceptores de la Renta de Ciudadanía con menores recibirán, además, un fondo que supondrá una ayuda extraordinaria que llegará a 920 familias y más de 1.200 menores.

La diputada de Izquierda Unida Henar Moreno ha intervenido para apuntar que ha visto "un problema serio en la alimentación de los menores" porque está vinculando a las becas comedor, y se concedieron con anterioridad a la crisis de la COVID-19, por lo que ha pedido un nuevo proceso de apertura y que se abran en verano. Santos le ha "cogido el guante".

Moreno ha echado de menos que se haya informado de cuántos residentes de personas mayores han sido derivados a centros hospitalarios y ha creído que "hay que revisar todo el modelo a mayores, no solo residencias, también el servicio a domicilio".

En su respuesta, Santos ha aprovechado para aportar todos los datos, a día de hoy, en residencias de mayores. Ha habido 112 positivos en pruebas PCR; 199 residentes han fallecido; 122 han ingresado en hospitales; diecinueve residencias están "libres" y "el 72 por ciento de los residentes están limpios".

En este mismo sentido, más adelante la consejera ha explicado que se dejó de dar información de cada residencia porque, cuando se empezó a hacer, las familias "sufrieron" y se vio que era "señalar".

Desde Ciudadanos, la diputada Belinda León ha considerado que "no es un logro estar por debajo de la media". Ha recriminado a Santos que, como el dato de los mayores fallecidos "es tan horrible y quita votos, están derivando la atención a las empresas privadas".

"No le permito decir que he abandonado a nuestros mayores", le ha contestado Santos y ha añadido: "Yo no doy la orden de a quién se ingresa, confío en el criterio médico". Y ha aseverado: "Jamás oirá de esta consejera criminalizar a las residencias privadas, porque han sido héroes de ochocientos euros".

Santos ha indicado que "las residencias en este momento están mejor preparadas" y ha informado de que se les ha pedido elaborar un Plan de Contingencia para ésta y otras pandemias.

La 'popular' Catalina Bastida ha intervenido considerando que, en las residencias de personas mayores, se ha actuado "tarde y de manera descoordinada".

"Van a ser recordados por no proteger a tiempo a los trabajadores sanitarios y sociosanitarios", le ha espetado al tiempo que le ha acusado de "convertir las residencias en celdas de muerte donde murieron solos".

Santos le ha contestado que "los muertos tienen dignidad y no se puede jugar con ellos" porque "jugar con la vida y la muerte es de miserables". "Usted será recordada por la vil utilización de los fallecidos en residencias, cuando en este momento lo que corresponde es arrimar el hombro para salvar personas".

Bastida ha recogido unas palabras de Moreno, ante las que había coincidido Santos, en las que la diputada de Izquierda Unida había pedido proteger personas, no empresas. La 'popular' ha recordado que es en estás donde se generan puestos de trabajo.

"No somos estúpidas", le ha contestado Santos, "sabemos que las personas trabajan en empresas, pero no jugándose la vida a ochocientos euros".

El portavoz socialista Raúl Díaz ha reconocido que La Rioja fuese la primera de España en cerrar los centros de día sin necesidad de que se declarara el Estado de Alarma, y que desde primer momento se desplegara una planificación.

"Sí que es necesario darle la vuelta a un modelo que ha saltado por los aires", ha dicho el socialista recordando que, actualmente, sólo hay dos residencias de mayores de gestión cien por cien pública.

Ha señalado la "inoperancia de los actuales estándares de calidad". En marcha, ha dicho: "Desde que yo tenía diez años".

Santos ha cerrado señalando que "cada una de las personas que nos ha dejado es única como único es el dolor de sus familias". Ha dicho que las muertes en residencias han sido "instrumentalizadas" y ha pedido "unión" a los grupos políticos.

"El PP puede hacer una guerra por encima de la dignidad de los ciudadanos, esa es su guerra, pero su falta de mira política siempre quedará en su debe", ha concluido.