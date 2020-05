Coronavirus.- La comissió per a la reconstrucció de la Comunitat Valenciana s'engega en Les Corts

En la sessió la socialista Carmen Martínez ha sigut triada presidenta, Fernando Llopis (Cs) vicepresident i Aitana Mas (Compromís) secretària, complint amb el reglament de paritat de la Cambra.

Carmen Martínez ha afirmat que és "un honor" per a ella presidir aquesta comissió encarregada de "buscar la millor eixida" a la crisi derivada de la pandèmia de Covid i ha assegurat que "espera de cor" que siga "un espai de diàleg" en el qual tots siguen capaços d'oferir el millor de si mateixos.

"De nosaltres s'esperen moltes coses", ha advertit, entre elles trobar "fórmules duradores de reactivació de l'economia" o mesures de protecció social, a més de mostrar el compromís amb el sistema sanitari públic.

Després d'apel·lar al diàleg i consens, la socialista ha subratllat que en aquest moment de crisi els ciutadans esperen d'ells que estiguen a l'altura. "Anem a aprofitar aquesta oportunitat i fer de la cooperació el principi bàsic d'aquesta comissió", ha resolt.

Així mateix, ha plantejat que els grups presenten els seus plans de treball fins al dimecres 20 a la vesprada, de manera que en la sessió del divendres 22 puga ser aprovat. També ha llançat el suggeriment que en les propostes es fixen un màxim de 20 compareixents i veure els que coincideixen.

Està previst que se celebre una reunió setmanal de la comissió sempre que siga possible. Açò suposa, ha dit, que podria haver-hi 8 o 10 sessions, i ha proposat també que es valore la possibilitat de constituir subgrups, per àrees de treball, per a anar avançant en cadascuna d'elles més ràpidament.

En la sessió només ha pres la paraula el 'popular' Rubén Ibáñez, qui ha avançat que el PP plantejarà també que en alguns casos en comptes de compareixences es puga remetre documentació per escrit per a guanyar agilitat.

Així mateix, proposa que a mitat de comissió puguen ja engegar-se mesures "urgents i excepcionals" perquè "la societat no pot esperar al final de la comissió".

Els treballs d'aquesta comissió, una vegada aprovat el pla de treball, se centraran en quatre fronts: el reforç de la sanitat pública; la reactivació de l'economia i la modernització del model productiu; l'enfortiment dels sistemes de protecció social, de les cures i la millora del sistema fiscal; i la "posició determinant" de la Comunitat Valenciana amb el Govern central, la resta d'administracions i la Unió Europea.

Haurà d'emetre un dictamen que es remetrà al ple de Les Corts per a el seu debat i aprovació de les propostes, amb el 20 de juliol com data límit per a finalitzar.