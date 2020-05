El Sergas ratifica la apuesta por programar actividad asistencial ordinaria entre las 15 y 22 horas

Así lo recoge en el documento remitido a los sindicatos, al que tuvo acceso Europa Press, por parte de la Dirección Xeral de Recursos Humanos del Sergas en relación a la 'Instrución 14/2020 de la Gerencia del Servizo Galego de Saúde, sobre reprogramación funcional preventiva de la actividad asistencial'.

En concreto, en la instrucción finalmente remitida a los sindicatos, que no incluye cambios con respecto al borrador remitido hace una semana, el Sergas señala, en cuanto a la reprogramación funcional, que las gerencias-direcciones, previa la realización de los estudios precisos, "introducirán las medidas de reprogramación funcional necesarias para reducir progresivamente la concentración de profesionales y personas usuarias, en el horario de mañana (de 8 a 15 horas), en los espacios comunes de las instituciones y centros de ellas dependientes.

"Entre otras medidas, y tomando en consideración las características de los diversos colectivos de pacientes, procederá impulsar modalidades de atención no presencial, el teletrabajo y la actividad ordinaria en horario de tarde (entre las 15 y las 22 horas)", expone el Sergas en la instrucción.

La instrucción indica que "para el impulso de la actividad ordinaria en horario de tarde se atenderá inicialmente la voluntad del personal afectado". Y, añade, "cuando las características de la actividad profesional, y de trabajo de la unidad o servicio así lo permitan, el horario de tarde podrá comprender exclusivamente una parte del horario referido (entre las 15 y las 22 horas)".

En este caso, puntualiza, y cuando se trate de personal que tenga prestado servicios en el mismo día en horario de mañana, "se procurará que la prestación se realice en las horas inmediatamente siguientes".

Los criterios para determinar el personal afectado por esta reprogramación de la actividad, ratifica el Sergas, "serán fijados con la participación de los órganos de representación (juntas de personal/comisiones de centro)". "Podrán utilizarse como referencia los criterios objetivos que vengan siendo aplicados, de ser el caso, en los procesos de movilidad interna, y tomando siempre en consideración cristerios que atiendan la conciliación de la vida laboral y familiar", concluye la instrucción.

SINDICATOS RECLAMAN NEGOCIACIÓN

Tras haber recibido la instrucción que ratifica el borrador, sin "aclarar" el motivo de la desestimación de las alegaciones presentadas, fuentes sindicales han lamentado, en declaraciones a Europa Press, la ausencia de negociación "en temas que afectan a las condiciones laborales" y han demandado un refuerzo de personal.

En concreto, por parte de CIG-Saúde, María Xosé Abuín ha resaltado, en declaraciones a Europa Press, que "preocupa esta dinámica" porque "publican definitivamente la instrucción sin explicar por qué aceptan o no las alegaciones". "Un tema tan importante que puede implicar la modificación de las condiciones de trabajo debe ser abordado en Mesa Sectorial", ha reivindicado.

"Es increíble, para qué dan un plazo de alegaciones, si realmente la instrucción no se negocia en Mesa Sectorial", ha recriminado Abuín, que ha criticado que "ni se informa ni se negocia" en tiempo y forma.

En esta línea, por parte de CCOO, Emilia Lamas ha lamentado que la instrucción "no ha cambiado nada" respecto al borrador remitido el pasado viernes. "No estamos de acuerdo con la manera de negociar un tema tan grave como éste", ha afirmado. "Comprendimos que, al principio, cuando surgió la pandemia se actuara con improvisación y ya llevamos dos meses y no pueden seguir así", ha apostillado.

Por ello, Lamas ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, que se pretenda "cambiar el funcionamiento de los hospitales con consultas externas por las tardes por la puerta de atrás", sin negociar cuestiones que "afectan al personal" que, ha recordado, "están obligados a negociar por ley cuestiones".

"Es una instrucción inconexa. Se apela a la voluntariedad en primera instancia, sino no sabemos qué criterio van a aplicar", ha abundado en sus críticas la representante del ámbito sanitario de CCOO. "No se puede hacer así", ha sentenciado para asegurar que "Comisiones Obreras no va a compartir esta manera de negociación".

También por parte de UGT, Javier Martínez ha asegurado a Europa Press que con esta instrucción la reprogramación asistencial "queda un poco en el aire, al albor de las gerencias". Así, ha incidido en que "por un lado (el Sergas) dice que si se anulara la tasa de reposición crearía 4.000 plazas, que siempre ha negado que existieran".

En este sentido, ha subrayado que cuando "es más necesario que nunca" el refuerzo de personal en la actividad asistencial por estar en el marco de una pandemia, "en vez de reforzar los servicios se sacan instrucciones" para que, con los trabajadores que hay, se refuerce el servicio. Por ello, advierte de que puede "afectar a las condiciones laborales".

Martínez ha recalcado que "UGT está de acuerdo con que los hospitales tienen que optimizarse y trabajar en actividad ordinaria en turno de tarde". "Para eso hay que reforzar el personal", ha concluido, porque "no pueden modificar las condiciones de trabajo al personal y ya está".

También los sindicatos médicos CESM Galicia, CO.BAS y Prosagap exigen "una negociación con los representantes de los trabajadores y plenas garantías de seguridad" para aplicar el plan de reactivación asistencial, "con el fin de recuperar la actividad en Atención Primaria y Hospitalaria anunciada por el Sergas en plena crisis de la COVID-19".