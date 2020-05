Benaguasil suspèn les seues Falles 2020 i mantindrà a les seues falleres i presidents per al 2021

Així s'ha acordat en la reunió per videoconferència celebrada aquest dijous amb els presidents de les 10 comissions falleres que té Benaguasil, els components i la presidenta de la Junta Local Fallera, l'alcalde i els regidors de Festes i Senyals d'Identitat, ha indicat el consistori en un comunicat.

La decisió s'ha adoptat per unanimitat, "donada la incertesa que suposa no saber quan finalitzarà aquesta pandèmia, així com les mesures que haurien d'adoptar-se si escau, quant a seguretat i distanciament i el compliment d'aquells criteris restrictius que no garantirien la normalitat dels actes a celebrar".

Per açò, s'ha pres aquesta decisió "prioritzant la salut de la població doncs la festa de les Falles de Benaguasil congrega una gran quantitat de gent, no solament de fallers sinó també de visitants".