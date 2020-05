Sis persones resulten ferides en bolcar una furgoneta a l'Alcúdia de Crespins

El sinistre es va produir sobre les 23.30 hores d'ahir per causes que s'estan investigant quan la furgoneta va bolcar. Fins al lloc es van mobilitzar una unitat del SAMU i tres unitats de SVB i dotacions de Xàtiva i Ontinyent.

Els servicis mèdics van assistir una dona 26 anys per contusió abdominal, una dona 36 anys amb contusions en el cap, una dona de 52 anys per un traumatisme cranioencefàlic, una dona de 53 anys amb fractura de monyica, així com dos homes de 28 anys i 37 anys per commoció. Tots ells van ser traslladats a l'Hospital Lluis Alcanyis de Xátiva.