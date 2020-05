Ivana Icardi, décima expulsada de 'Supervivientes 2020': "Pensé que tendría todo en contra por ser desconocida"

Durante los últimos días, la convivencia se estaba volviendo más fácil para Ivana Icardi en Supervivientes 2020. Hugo Sierra parecía tener una actitud más conciliadora y cariñosa con ella desde que, durante la gala del martes, en la que se salvó de la nominación, dijera que ella merecía más quedarse que él y que era "una auténtica guerrera".

Sin embargo, poco le ha durado la alegría a la argentina, pues se ha convertido en la última expulsada del reality después de que el público decidiera salvar a su rival en la nominación, Jorge Pérez. El guardia civil se deshizo en halagos con Icardi una vez conoció su expulsión: "Es una gran superviviente y me alegro por todos los hombres de España de que no tenga novio este verano", bromeó.

La modelo se fundió en un largo abrazo con Rocío Flores, que, entre lágrimas, habló de lo mucho que se notaría su ausencia: "Se va el 80% de alegría de la isla, es una excelente persona". Por su parte, Icardi tuvo palabras positivas para todos sus compañeros, incluso para Elena, la madre de Adara, con quien tuvo un fuerte encontronazo poco antes: "Me gustaría conocerte fuera", le dijo.

Hugo Sierra, siguiendo la línea que había tenido la última semana, quiso terminar de enterrar el hacha de guerra y dejar claro que, por su parte, todo "había sido de verdad". "La voy a echar muchísimo de menos", añadió.

Y es algo recíproco, pues, a solas con Jorge Javier Vázquez, Icardi confesó seguir enamorada. "Me dolió mucho, y aún estoy asimilando todo". Pero el presentador no se dio por vencido en su afán porque la argentina supere lo antes posible su desamor con Sierra: "Cuando salgas y veas lo bien que estás, vas a agradecer no estar con él. Ya verás qué verano te espera".

Además, Vázquez quiso agradecer su fortaleza y entrega a lo largo del concurso: "Como mínimo merecías estar en la final, ¡si hasta fuiste líder cuatro veces! Siendo totalmente desconocida en España, te has hecho con un montón de gente que te sigue y te admira, has sido una gran revelación".

Jorge Javier, a Ivana: "Tengo una pena... Como mínimo merecías estar en la final"



"Estoy muy orgullosa de haber llegado hasta aquí. Solía hablar con mis compañeros de que al ser desconocida tenía mucho en contra. De hecho, pensaba llegar, perder unos kilitos, coger sol e irme".

Finalmente, el catalán le dijo que, a su regreso a España, le daría unos consejos sobre cómo no recuperar el peso y sobre el amor, para que supere su ruptura, y pidió a la argentina que se grabara una frase de Pablo Neruda: "Si poco a poco dejas de quererme, dejaré de quererte poco a poco". "Soy capaz hasta de tatuármela", respondió Icardi entre risas.