Tu horóscopo diario: viernes 15 de mayo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 15 de mayo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tu autoestima no necesita que nadie te reconozca tus méritos porque tu sabes muy bien tus virtudes, pero hoy quizá no te vendrá mal una palmadita en el hombro y es muy probable que te la den. Disfrútala porque te la mereces por el esfuerzo que has hecho.

Tauro

No te fiarás demasiado de alguien que te parece muy claro puede aprovechar bien las circunstancias en su propio beneficio. Quizá eso no va con lo que tu opinas que es correcto y no piensas colaborar en nada. Esa manera de actuar te honra, pero te puede traer críticas.

Géminis

Puede que no entiendas la postura de alguien hoy y que eso te lleve a preguntarte muchas cosas. Pero debes confiar en tu criterio y pensar que hay muchas manera de entender la vida y todas válidas. Cada cual tiene su verdad, respétala.

Cáncer

Tu receptividad emocional se acentúa y puede que sea un día muy especial para ti porque disfrutarás de la compañía de niños o de alguien que necesita afecto y a quien se lo vas a dar a raudales. Ese intercambio de emociones será muy positivo.

Leo

Las decisiones que tomes hoy pueden ser algo arriesgadas, porque quizá te atrevas a plantearte un cambio en muchas cosas y puede que sea excesivamente radical para los que están cerca de ti. Piénsalo bien antes de hacerlo y en todo caso, ve con tacto.

Virgo

Hace tiempo que no haces lo que verdaderamente deseas hacer y eso puede que te esté empezando a pasar factura de alguna manera. Vas a ponerte a prueba ahora, pero descubrirás que tu fuerza interior es grande. Respira hondo y visualiza algo agradable.

Libra

Puede que sientas que se ha producido algún retroceso en un camino que has escogido para salir de tu zona de confort, pero vas por una buena senda: no debes dudar de lo que estás haciendo ni un momento. Llegarás a cumplir tu meta más pronto que tarde.

Escorpio

Quizá ha llegado el momento de ampliar tus conocimientos en algún campo nuevo o incluso de cambiar de objetivo profesional y no vas a tener más remedio que hacerlo. Será un paso positivo a pesar de que ahora te cueste un esfuerzo añadido.

Sagitario

Por fin consigues que se aclaren ciertas cosas o actitudes que no estaban siendo diáfanas y sinceras con un amigo o un compañero de trabajo. Ese es un paso importante para sentirte mucho mejor. Cuanto más claridad, más lejos llegarás.

Capricornio

No te obsesiones ni te obceques en algo que ahora mismo no puedes alcanzar desde el punto de vista económico porque eso sólo te va a traer frustración y tristeza. Utiliza bien lo que posees y no ambiciones algo que realmente te pueda llevar a un desastre.

Acuario

Te conviene mover algo el cuerpo y realizar ejercicios ligeros, pero no te excedas en nada y más si llevas algún tiempo sin practicar deporte. Ir poco a poco es la mejor opción que debes tomar. Te haría bien escuchar los consejos de un profesional de este tema.

Piscis

Está claro que necesitas salir de la monotonía y eso lo puedes conseguir si te lo propones mentalmente y buscas algún campo o conocimiento que antes no habías ni siquiera pensado porque te parecía difícil. No hay nada que no se pueda intentar y esa es la clave. Tendrás éxito.