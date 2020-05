Les mostres d’aigua a València ajudaran a anticipar un possible rebrot de la Covid-19

La recollida de mostres d'aigües residuals en 24 punts i pobles de la ciutat per fer un seguiment a l’evolució dels contagis i les vies de transmissió del coronavirus ha començat aquest dijous. La regidora de Cicle Integral de l'Aigua de l'Ajuntament de València, Elisa Valía, ha informat de la posada en marxa a la ciutat d’este sistema “pioner que ens ajudarà a anticipar-nos davant un possible rebrot de la Covid-19”. “Es tracta de la recollida de mostres d'aigua en diferents zones de València a través de l'eina GoAnalytics desenvolupada per Global Omnium i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)”, ha recordat.

Valía ha destacat la implantació d'este sistema a València “a través de la sectorització en 24 zones de la ciutat, en els quals es pren una mostra representativa, exclusivament, en cadascun dels sectors”. Així, ha continuat, “ens permet saber a quina zona correspon cadascun dels resultats de les mostres”.

Segons ha indicat, d'una banda “davant un augment de concentració del genoma del coronavirus, podem saber on es localitza, la qual cosa ens permet una millor governança i la presa de decisions sobre la base de dades que es recullen de manera sistemàtica”.

El sistema SARS-GoAnalytics permet monitorar com s'està comportant la pandèmia en les entrades de les depuradores on aboquen zones de població. Un mètode que determina quantitativament el nombre d'unitats genòmiques del virus que provoca la Covid-19 presents per litre d'aigua.

D'altra banda, l’edil ha assenyalat que amb este estudi s'inclouen dades de les persones asimptomàtiques, que “són el repte fonamental en la gestió d'esta crisi, ja que l'absència d'esta informació ha suposat un repte important, en constituïr un vector de contagi sense identificació”. Gràcies a l'anàlisi de les aigües residuals "es distingirà entre contagiats i no contagiats, la qual cosa aporta una informació de molt de valor i utilitat", ha subratllat.

El coronavirus deixa un rastre genètic (ARN) que es manté en el cos de les persones infectades durant 20 dies, este ARN és expulsat mitjançant femta i altres mètodes de secreció, amb el que arriba a les xarxes de sanejament des del primer dia de la infecció, encara que el pacient no tinga símptomes o no sàpiga que està infectat.

Segons ha indicat, “les tres primeres anàlisis ens serviran per a definir la situació de partida”, la metodologia de la qual es basa a detectar augments i reduccions en la concentració del genoma del coronavirus”. Per tant, ha precisat “es faran amb referència al que determinem en esta primera setmana”.

Este seguiment afavorirà la presa de decisions i una millor governança, fonamentalment, quant a la priorització i mobilització de recursos municipals. “Tenim ara mateix mobilitzats una gran quantitat de recursos municipals i esta eina permetrà reaccionar de manera ràpida i segura per a atendre la ciutadania, en coordinació amb la Generalitat Valenciana”, ha conclòs Valía.