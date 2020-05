Alcaldes de municipios costeros de Ferrol piden "prudencia" y apelan al "sentido común" de los ciudadanos

El alcalde de Ares (A Coruña), Julio Iglesias (PSOE), recuerda que esnecesaria la colaboración ciudadana ya que "ahora ya se permite acudir auna segunda residencia e incluso a las terrazas de hostelería", por lo que apela "a la responsabilidad de todos para poder superar esta situación".

Así, ha instado a que toda la ciudadanía mantenga las medidas de seguridad, como el distanciamiento social, ya que, en su opinión, "tal y como están planteada la actual normativa es muy complicado impedir el movimiento de las personas". En este sentido, ha recordado que es necesario que "no se paren en grupos, que transiten con las distancias necesarias y pedir responsabilidad".

"Tenemos a todos los refuerzos ya contratados", ha manifestado el regidor en alusión a los agentes de la Policía Local que tenían previsto trabajar durante el verano y que, según ha indicado, "velarán porque se mantengan las medidas de seguridad".

REFORZAR CONTROLES

Desde Valdoviño (A Coruña), su regidor, Alberto González (PSOE), pide a los ciudadanos "mucha concienciación para que la gente tengaresponsabilidad, para cumplir las normas" y ha recordado que desde la Delegación del Gobierno se ha ordenado a la Guaria Civil y a la PolicíaLocal reforzar los controles".

El alcalde ha destacado que los ciudadanos "tienen que ser conscientes de que hay algunas cosas que no puede hacer y lo importante es la responsabilidad social" y que no entiende "un cierto empecinamiento de acudir a las zonas a las que se sabe que no podemos acudir", por lo que ha apelado "a su responsabilidad si no quiere verse sancionada".