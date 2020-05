Consuelo Llobell sobre continuar com a Fallera Major: "No crec que siga una crida que cap fallera puga rebutjar"

Llobell ha afirmat que els seus 24 anys els ha viscut amb falles, per la qual cosa augura que "ens va a costar una mica a tots adaptar-nos, però la salut i benestar de la nostra gent està per damunt de tot", ha assenyalat en declaracions a la cadena SER arreplegades per Europa Press. La proposta del consistori, juntament amb la de l'anul·lació de les festes, està pendent de ser ratificada per una assemblea urgent de presidents telemàtica, el termini dels quals conclou aquest divendres a les 19.00 hores.

La Fallera Major va saber de la suspensió perquè li'l va comunicar una assessora de l'edil de Cultura Festiva, Carlos Galiana, aquest mateix dijous, moments abans d'oficialitzar-se públicament l'anunci, i ha recordat les llàgrimes de la seua primera intervenció després de l'anul·lació de la festa al març i quan encara es confiava que poguera celebrar-se del 15 al 19 de juliol, com va ser la proposta inicial consensuada amb l'àmbit faller.

"És veritat que al març era més inesperat; no érem conscients de la situació en la qual estàvem", ha admès, encara que aquest dimecres "ja ho véiem vindre" perquè "s'havien anul·lat moltes festes molt importants de tota Espanya i el món, i era una decisió que ens costava acceptar, però sempre existia eixa possibilitat".

Per tant, ha reconegut que el 10 de març va rebre "una caiguda de colp" i aquests dos mesos han sigut "un disgust perllongat, ho hem passat mal tots els fallers però anàvem veient com evolucionava la situació i el subconscient pensa que això que ha passat, podia passar". "Tot té la seua part positiva i negativa", ha afegit sobre la suspensió, ja que "tots volem viure com fins ara la festa, però ens toca cooperar i, quan ens necessiten, els fallers estem al costat dels sectors (de la festa) més afectats".

Per la seua banda, Galiana, també ha intervingut per a explicar que el 30% de les comissions ja ha participat en l'assemblea de presidents i ha defès la decisió de suspendre definitivament les Falles i el moment triat, posterior al de l'anunci d'altres festes. Al seu juí, en aquest cas hi havia "molts condicionants, veus i opinions" i es requeria "consens".

Segons Galiana, el pla inicial de desescalada els va paréixer una "esperança la primera vegada" que obria la porta a arribar al 15 de juliol amb algunes restriccions, encara que finalment, amb totes les cartes damunt de la taula, aquest dimecres es va optar per anul·lar.

MONUMENTS EN FIRA VALÈNCIA

En relació amb els monuments guardats en Fira València, Galiana ha recalcat que es queden allí i tornaran a contactar amb els artistes fallers per a veure la disponibilitat dels seus tallers, ja que amb la suspensió també de Fogueres, potser no siga la mateixa i alguns preferisquen quedar-li-les.

I pel que fa a les falles municipals, ha recordat que el consistori ja ha tret el concurs per al 2021 i sobre els monuments d'aquest anys, queda per cremar el bust de la meditadora amb la mascareta, que es busca que el foc la consuma en una data simbòlica, potser quan s'anuncie que s'ha trobat una vacuna del virus o en cap d'any. Així mateix, ha parlat amb els artistes infantils per a veure la viabilitat que se li pot donar.