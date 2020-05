Giada, sin la ayuda de 200 euros como autónoma por un solo día: "Me di de baja porque llevaba un mes con pérdidas"

Los tres años que Giada Larocca lleva cotizados como autónoma en Barcelona trabajando de guía turística por el centro de la ciudad no le han bastado a esta italiana de 29 años para poder optar a la ayuda de 200 euros mensuales que se aprobó para los trabajadores por cuenta propia afectados directamente por la crisis económica derivada de la sanitaria de la Covid-19.

Giada llevaba un mes con pérdidas al verse reducidos drásticamente los grupos de turistas norteamericanos e italianos a los que hace visitas guiadas por el Gòtic y los principales puntos gaudinianos de la capital catalana.

"En marzo facturé 25 euros"

"A mediados de febrero es cuando comienza a animarse el turismo en Barcelona, porque es una ciudad que muchos visitantes relacionan con el bien tiempo". Pero este febrero, ya fue inusualmente flojo "porque muchos viajeros ya no vinieron directamente" al estar sus países metidos en el foco de la pandemia.

Es el caso de su país natal, que le proporciona a Giada muchos grupos de estudiantes en viaje de fin de curso a Barcelona. Marzo tampoco fue mejor. "Hasta el 14 de marzo facturé un total de 25 euros, una cantidad ridícula", comenta a 20minutos.es resignada.

Causó baja el 13 de marzo

La particularidad de su caso viene dada precisamente por esa fecha, la del día 14. Acuciada por la falta de ingresos, Giada consultó con sus gestores y decidió darse de baja de autónomos el día 13 de marzo, con tan mala suerte que el decreto del Gobierno publicado indica que pueden optar a la ayuda de 200 euros mensuales los trabajadores en alta a fecha del 14 de marzo, día en el que comenzó el estado de alarma en España".

"Me quedé sin derecho a ayuda

por un día"

"Me quedé sin derecho a ayuda por un día", se lamenta Giada, que ha consultado con la Seguridad Social y con varios abogados laboralistas que le han indicado que hay poco que hacer al respecto. Ella mantiene, sin embargo, que es "absurdo e injusto" y que deberían mirar, caso por caso, y comprobar en el suyo su historial laboral y ede impuestos, comprobando así que estaba de alta y al día de pago.

Giada, guía turística autónoma en Barcelona. CEDIDA

"Me han tratado como si no hubiera trabajado en los últimos tres años, cuando no es así. En cambio, una persona que se diera de alta como autónomo el 10 de marzo y se diera de baja el 16 sí que tiene derecho a una ayuda", sostiene. Ahora, sin clientes y sin ayudas, va tirando de los pocos ahorros que tiene.

Se queja, además, de la falta de información para hacer frente a su caso y al embrollo burocrático en el que está inmersa: "Llamo a mi mutua y esta me envía a la Seguridad Social. y esta a mi gestor. De ahí no salgo", se lamenta. Giada entiende que su caso, con la de afectados graves por esta pandemia que hay, "no es una prioridad" pero cree que una vez que se normalice la situación "deberían estudiar caso por caso cada historial laboral".

Los fondos de ayuda del Govern se agotan en dos semanas

Las ayudas del Govern de 200 euros a los afectados por la crisis del coronavirus, por un valor total de 20 millones de euros, se han agotado en solo dos semanas tras recibir más de 100.000 peticiones.

"Nunca había existido una ayuda que llegase a 100.000 unidades familiares que se agotara con tanta rapidez. Esto demuestra que era una ayuda necesaria", ha afirmado este jueves el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, en una rueda de prensa telemática.

Pago único para familias

La ayuda en pago único de 200 euros la han de destinar las familias beneficiarias al pago de alimentos y productos básicos como medicamentos "para permitir la liquidez" de estos núcleos de personas, ha indicado el conseller. Y sirve tanto para trabajadores afectados por un ERTE como desempleados o autónomos que no reciben las prestaciones. Se han pagado 28.847 prestaciones y se han resuelto 98.433 solicitudes de las más de 100.000 presentadas.

9.861 solicitudes como a la que quiso optar Giada

En el caso de los autónomos que, como Giada, se han recibido 9.861 solicitudes y se han resuelto 7.886 peticiones, de las cuales un 90% se han aprobado y un 8% se han rechazado.

"Nunca había existido una ayuda que llegase a 100.000 unidades familiares que se agotara con tanta rapidez. Esto demuestra que era una ayuda necesaria" (Chakir El Homrani, conseller de Treball)

Las ayudas, por valor total de 7,5 millones de euros, son para los dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y tener su domicilio fiscal en Cataluña. El alta es el punto que Giada no cumple por un solo día de margen.

Un 17% de los solicitantes pertenecen al sector de las peluquerías y un 16,9% al de estética. Otro 13% son trabajadores de bares y restaurantes. El 77,3% de los autónomos a los que se les ha concedido esta ayuda son de Barcelona.