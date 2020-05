Coronavirus.- CCOO rechaza el plan de apertura de los centros para tareas administrativas

El Sindicato de Enseñanza de CCOO de la provincia de Málaga ha recibido las instrucciones definitivas de apertura de los centros docentes para la realización de las funciones propias de los procedimientos de escolarización y otras tareas administrativas, en la tarde de este pasado miércoles, "cuando ya habían sido enviadas a todos los centros andaluces".

Estas instrucciones, que afectan a más de 700 centros y más de 3.000 personas trabajadoras en la provincia, según el secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Málaga, Félix Martín, "no respeta el acuerdo de la Mesa General, de obligado cumplimiento para todas las Consejerías de la Junta, ya que no incluye la realización de test al personal en contacto con el público y no respeta, entre otras cuestiones, la incorporación de un máximo del 30 por ciento del personal de administración y servicios".

Para el sindicato resulta "llamativo" que se quieran aplicar estas instrucciones a la provincia de Málaga sin valorar si ésta u otras provincias andaluzas se encuentran en la fase 0 de la desescalada.

Además, la responsable de Enseñanza Pública en esta organización sindical, Yolanda Gamero, ha explicado que dichas instrucciones no valoran el trabajo docente online que está llevando a cabo el personal de dirección y secretaría "que ahora se debe incorporar a los centros para escolarizar, ya que además tendrán que seguir con formación telemática con sus escolares".

También desde CCOO en un comunicado han criticado que Educación "no le ha querido escuchar". En concreto, según Félix Martín ha argumentado que, "de haber aceptado nuestras propuestas todo hubiera sido más sencillo, un ejemplo más de la falta de negociación que está demostrando tener este Gobierno andaluz".

Otra queja del sindicato es que "tampoco se contempla el procedimiento de retirada de material en los centros educativos provocando mucha incertidumbre entre el personal docente".

Asimismo, CCOO también ha criticado que "tampoco se generan garantías de protección con mamparas y equipos de protección individual para todo el personal", asegurando, en este sentido, que "numerosos centros de la provincia de Málaga se han puesto en contacto con este sindicato por no encontrar el material higiénico sanitario necesario para poder abrir este lunes, 18 de mayo, material que debe correr a cargo de los gastos de funcionamiento de los centros".

Al respecto, las empresas suministradoras ya han comunicado a varios centros de esta provincia que para este lunes "será imposible la entrega de estos pedidos", advirtiendo de que "la Delegación de Educación de Málaga tampoco ha distribuido este material para realizar dicha apertura".

Ante ello, CCOO ha recordado "la imposibilidad de abrir los centros si no están aseguradas las medidas de seguridad y salud como determina la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una cuestión que parece obviar la Administración Andaluza, lo que puede generarle responsabilidades, incluso penales".

Por otro lado, la responsable del personal de administración y servicio del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Málaga, Gloria Pérez, también ha criticado que se está "obligando" al personal de limpieza y de servicios generales a iniciar sus tareas antes del 18 de mayo, y que existen centros que "no cuentan con servicios de limpieza, ni con conserjes que se incorporen el próximo lunes, por lo que no se pueden garantizar medidas sanitarias de desinfección, limpieza y protección personal".

CCOO cree "fundamental" que el personal objeto de estas instrucciones debe conocer el Acuerdo de la Mesa General suscrito por CCOO, "de obligado cumplimiento para toda la Administración andaluza incluida la Consejería de Educación, y que debe reclamarlo en caso de incumplimiento" y ha recordado que la organización sindical ofrece su asesoramiento a todo el personal que pueda verse afectado por el incumplimiento de este acuerdo.

Por último, CCOO ha informado de que procederá "a paralizar y forzar el cierre de los centros, según permite la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, si no hay seguridad en la salud de estas plantillas".