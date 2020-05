La Generalitat donarà ajudes de 75 euros per a comprar bicicletes i patinets i 250 per a bicis elèctriques

20M EP

La Generalitat Valenciana donarà ajudes de 75 euros per a l'adquisició de bicicletes i patinets, 250 euros per a bicicletes elèctriques, 200 per a kits d'electrificació de bicicletes i 150 per a bicicletes amb elements per a transport infantil, segons ha avançat el president, Ximo Puig.