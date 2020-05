Prestación para padres, cheque-canguro o actividades alternativas: el Gobierno busca cómo conciliar sin colegio

Con el paso de los días y la desescalada, cada vez más trabajadores se van reincorporando a sus trabajos o ven el momento más cercano. Entre ellos, padres y madres de hijos e hijas que no saben cuándo podrán volver al colegio ni quién cuidará de su prole en su lugar. Fuentes del Gobierno aseguran que ya ha empezado a pensar en la fórmula, aunque apuntan que todavía tardará “semanas” en perfilarse. Entre las posibilidades, está crear una prestación para que los progenitores sigan en casa, dar un cheque para ayudar a las familias a pagar un cuidador o para financiar actividades infantiles fuera de casa o incluso transferir la solución a las comunidades autónomas, que tendrían que financiarla con el fondo de 16.000 millones que el Gobierno las repartirá a fondo perdido.

Estas son algunas ideas en las que se ha empezado a pensar dentro de un proceso que todavía está en fase muy incipiente. De hecho, aún no está tampoco decidido cuál será la idea base, si incentivar que padres o madres puedan quedarse en casa o justo lo contrario, que puedan volver a sus trabajos presenciales mientras sus hijos quedan a buen recaudo. En uno de los ministerios clave en esta cuestión apuntan a esta segunda solución como la más acorde con el proceso de reactivación económica.

La primera consistiría en recuperar una prestación que estuvo a punto de ser aprobada antes de decretarse el estado de alarma pero que fue arrollada por la pandemia. El ministro de Seguridad Social e Inclusión, José Luis Escrivá, se quedó a punto de llevar al Consejo de Ministros la creación de una prestación para cubrir el salario de padres o madres que se quedaran en casa a cuidar de sus hijos, a los que entonces les acababan de cerrar los colegios. Sería a similar a una baja de maternidad aunque nunca llegó a precisarse que cobertura tendría, si del 100% del sueldo o menos. Fuentes del departamento de Escrivá no han podido determinarlo este jueves. Afirman que de momento no está decidido que vaya a ser esta la solución pero no tienen inconveniente en reactivar la propuesta en cuanto se solicite.

Otra de las opciones sobre la mesa del Gobierno va en sentido contrario, destinar recursos económicos para permitir que padres y madres puedan volver a sus trabajos. Podría ser en forma de cheque, bien para que las familias puedan pagar a alguien que cuide de sus hijos o para financiar actividades infantiles que, no siendo el colegio, los mantuviera ocupados y cuidados en horario laboral. Siempre eso sí, recalcan, manteniendo la distancia física que impide abrir los colegios.

16.000 millones de las comunidades

En este caso, sería competente la Vicepresidencia segunda y de Derechos Sociales, aunque desde el Gobierno se apunta otra alternativa, aún más difusa todavía: que sean las comunidades autónomas las que financien modos de conciliación con el fondo especial de 16.000 millones que va a habilitar el Ejecutivo central y que se van a empezar a repartir a partir de julio. En principio, es para financiar gasto sanitario y social, así como para compensar a los gobiernos autonómicos por la caída de ingresos fiscales por el parón de la actividad económica.

Hacienda no prevé este gasto

La idea del cheque -ya sea para pagar cuidadores o actividades, a cargo del Gobierno central o de las comunidades- entroncaría con petición de un “subsidio” para permitir la conciliación entre el trabajo y los colegios cerrados que hizo Quim Torra a Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes del domingo pasado. El Gobierno aún tardará en tener una respuesta pero esa reclamación ha dado lugar de momento a un cruce de entre ministerios sobre a quién le corresponde dar con la fórmula más adecuada y también quién la pagará.

Después de la reunión del domingo y la portavoz del Gobierno y también ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informó de que el presidente recogía la petición y que sería la ministra de Educación, Isabel Celáa, la encargada de buscar una respuesta junto a los consejeros autonómicos. Todos ellos se han reunido este jueves pero antes del encuentro fuentes de Educación ya advertían de que buscar la manera de conciliar el trabajo de los padres con las escuelas cerradas no era de su competencia.

Tratándose de un posible “subsidio”, la idea de Torra se parece a los cheque que desde el principio de la pandemia entregó Italia a las familias para que pudieran contratar cuidadores, En ese caso, buena parte de la competencia volvería a Hacienda, Sin embargo, fuentes de este Ministerio han indicado este jueves que no es algo que se esté estudiando en este momento.