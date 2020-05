La Generalitat aprova definitivament la modificació del PGOU de València per a la construcció del pavelló Arena

La decisió autonòmica s'arreplega en l'anunci publicat aquest dijous per la citada conselleria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de València després que la Comissió Territorial d'Urbanisme acordara "per unanimitat" el passat 28 d'abril donar el vistiplau a aquesta modificació urbanística, remesa per l'Ajuntament de València.

Aquest butlletí, consultat per Europa Press, precisa que l'objecte d'aquest canvi en el PGOU és "establir l'ordenació urbanística que permeta la construcció" en la capital valenciana "del projecte denominat València Arena, un gran recinte multiusos amb la doble finalitat d'albergar, d'una banda, la celebració d'esdeveniments esportius, i, per una altra, permetre el desenvolupament de tot tipus d'esdeveniments culturals".