La València Film Orchestra interpreta 'Volverá la libertad', un "cant d'esperança" amb fi solidari

20M EP

El compositor Fernando Furonés ha creat el tema 'Tornarà la llibertat', un "cant a l'esperança en aquests moments de crisis i incertesa marcats per la Covid-19" interpretat per Alvarotti i la València Film Orchestra, una agrupació internacional de músics professionals i estudiants de Berklee College of Music.