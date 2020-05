Los Javis anuncian que el segundo capítulo de 'Veneno' se emitirá en junio

La nueva serie de Los Javis, Veneno, se estrenó en marzo con la intención de seguir ofreciendo un episodio por semana a través de la plataforma Atresplayer Premium. Sin embargo, la crisis del coronavirus impidió que el rodaje continuase, por lo que la mayoría de capítulos se quedaron sin completar. Tras arrancar la fase de desescalada, Javier Calvo ha anunciado su regreso para junio.

El tándem formado por Javier Calvo y Javier Ambrossi prometió durante el inicio de la pandemia que Atresmedia estrenaría la primera entrega de su miniserie en la fecha prevista, aunque la emisión tenía que paralizarse durante el estado de alarma. Este jueves, Calvo daba la gran noticia en su cuenta de Instagram.

"Back in business. Ya es oficial. El capítulo 2 de Venero se emite en junio. Y es una barbaridad", ha escrito el actor en su última publicación, donde aparece posando junto a una mesa de sonido y dejando ver a sus espaldas el cartel de este nuevo trabajo, basado en la historia de Cristina Ortiz La Veneno.

La ficción regresará así en el mes del Orgullo LGTBI+. "Quiero que esta serie sea un éxito, más que ninguno de los proyectos que he hecho. No por mí, ni por Javi. Me gustaría que se demostrara que sí se puede. Que una mujer como Veneno puede ser la protagonista de la historia. Que un elenco maravilloso de mujeres trans que brilla, emociona y hace reír puede llegar a todo el mundo", confesaba Calvo tras el lanzamiento de la primera entrega.

La serie, que tendrá 8 episodios de 50 minutos, está protagonizada por tres actrices que interpretan a La Veneno en diferentes etapas de su vida: Isabel Torres, Daniela Santiago y Jedet. El reparto lo componen actores y actrices como Lola Dueñas, Goya Toledo, Ester Expósito, Mariona Terés o Pepón Nieto.