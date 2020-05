Coronavirus.- Educació proposa acabar el curs online i mantindre tancats els centres d'Infantil i Especial

Així ho ha exposat el conseller d'Educació, Vicent Marzà, que ha participat aquest dijous per videoconferència en la Conferència Sectorial d'Educació convocada pel Ministeri d'Educació i FP amb els responsables de les comunitats autònomes. El titular d'Educació de la Generalitat ha explicat les mesures concretes que proposarà els representants de la comunitat educativa valenciana pel que fa a la finalització del curs escolar actual, "que han sigut compartides pel Ministeri d'Educació i FP", assegura la Conselleria en un comunicat.

La primera determinació és la de continuar la formació a distància de l'alumnat mitjançant la plataforma MULAN fins que finalitze el curs escolar actual. Des del departament de Campanar recorden que el curs escolar acaba el 16 de juny per a l'alumnat d'ESO, Batxillerat, FP i ensenyaments de règim especial, i el 18 de juny, per a l'alumnat d'Infantil i Primària.

"La nostra proposta és que l'alumnat valencià finalitze el curs amb l'acompanyament del seu professorat en la formació a distància no presencial. Quan s'active la fase 2 de desescalada, l'alumnat podrà anar al centre educatiu per qüestions específiques, segons l'etapa educativa i respectant les recomanacions de les autoritats sanitàries", ha asseverat Vicent Marzà.

La proposta per a cursos que titulen (4º d'ESO, 2º de Batxillerat, 2º d'FP de grau mitjà i superior i últim curs d'ensenyaments de règim especial) és que, quan s'active la fase 2 de desescalada, es mantindrà la formació a distància no presencial en el dia a dia fins que finalitze el curs el 16 de juny.

PREPARACIÓ DE LES PROVES

Els centres educatius establiran activitats específiques i de tutories, resolució de dubtes i entrega o comprovació de materials, així com la preparació de les proves previstes en aquests cursos. Serà "opcional i voluntari que l'alumnat assistisca a aquestes sessions presencials i els equips directius dels centres s'encarregaran d'organitzar aquestes activitats específiques i presencials", detalla la Conselleria, que apunta que es respectaran totes les mesures de seguretat establides per les autoritats sanitàries.

Pel que es refereix a Primària, els tres primers cursos d'ESO i primer de Batxillerat, en fase 2 continuarà la formació a distància no presencial en el dia a dia del treball d'ensenyament-aprenentatge fins que acabe el curs. En el cas de Primària, fins al 18 de juny, i en el cas d'ESO i Batxillerat, fins al 16 de juny.

Els centres educatius podran organitzar activitats específiques i presencials de tutories, resolució de dubtes i entrega o comprovació de materials, especialment per a l'alumnat d'aquests cursos que no hagen tingut les mateixes oportunitats de seguiment telemàtic que la resta de companys.

També és opcional i voluntari que aquest alumnat assistisca a aquestes sessions que es puguen oferir. Els equips directius dels centres decidiran aquestes activitats específiques per als alumnes indicats i es respectaran totes les mesures de seguretat establides per les autoritats sanitàries.

En Educació Infantil 0-6 anys, la Generalitat aposta perquè en el territori valencià no s'òbriguen les aules ni els centres educatius d'aquest tram educatiu fins al pròxim curs escolar 2020-2021. El Govern central contempla la possibilitat que els xiquets de 0-6 anys puguen tornar a les aules a partir de la fase 2 en cas que els progenitors treballen.

"La determinació -argumenten des de la Generalitat- es pren després d'haver analitzat la situació amb els diferents agents implicats en aquesta etapa educativa. En el moment en el qual s'active la fase 2 de desescalada ens trobarem en un context d'emergència sanitària i no en una nova normalitat. Aquesta nova normalitat arribarà de cara al pròxim curs".

"És per açò que ara, amb les diferents fases de desescalada que es generen, no es poden garantir en aquest tram educatiu les mesures de seguretat bàsiques com són la distància social necessària entre l'alumnat d'aquestes edats i els seus professors i educadors", afigen.

Específicament, pel que fa a les escoles infantils 0-3 privades, assenyalen que la Conselleria està abonant als centres els fons corresponents al bo infantil encara que no acudisquen els alumnes, per a ajudar a pal·liar les pèrdues econòmiques generades pel tancament com a conseqüència de la Covid-19.

Si aquestes escoles infantils obriren, "automàticament deixarien de percebre l'ajuda d'Educació establida per l'estat d'alarma i no es podrien mantindre econòmicament només amb la part que paguen les famílies que decidisquen portar als seus fills i filles".

ESCOLETES MUNICIPALS I PRIVADES

Les escoles infantils municipals i les privades de 0 a 3 anys podran obrir a partir del 18 de juny, sempre que garantisquen les condicions que establisquen les autoritats sanitàries en eixe moment, per a altres activitats de cara a les vacances d'estiu.

Igualment, la proposta per a Centres d'Educació Especial és que el seu alumnat no assistisca als centres d'Educació Especial durant les setmanes que queden perquè finalitze aquest curs escolar.