Coronavirus.- Barceló justifica posposar les reunions en La Ribera per a poder controlar un rebrot de 42 casos

Barceló, en la roda de premsa diària per a analitzar l'evolució de la pandèmia, ha explicat que aquests casos es van detectar en dies posteriors a la remissió del document de proposta de desescalada remès al Ministeri dimecres passat i posa en relleu que "el nostre sistema d'alerta funciona molt bé".

Així, els tècnics han desaconsellat aquestes reunions per "prudència i responsabilitat" per a poder "analitzar per què" s'han registrat aquests contagis, fer un seguiment i poder determinar la traçabilitat. Sobre aquest tema, ha aclarit que aquesta petició de demora de les reunions de fins a deu persones inclou també les terrasses. No obstant açò, en aquests espais públics sí que podran asseure's junts en un taula els convivients en un mateix domicili.

Barceló ha exposat que en la reunió que ahir va mantindre amb els alcaldes per a informar-los d'aquesta mesura "la majoria, responent la responsabilitat dels seus càrrec, es va pronunciar a favor" perquè saben que "el més important és la salut dels seus conveïns". "Aquesta mesura no estigmatitza ningú sinó que és per a avançar amb cura i pas ferm", ha insistit.