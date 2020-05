Coronavirus.- Barceló destaca que la prevalença demostra el treball de contenció però també que hi ha poca immunitat

Barceló, en la roda de premsa diària per a informar de l'evolució de la pandèmia, s'ha referit així als resultats de la primera ona de l'estudi de seroprevalença realitzat pel Ministeri de Sanitat, que llancen que només un 2,5% dels valencians té anticossos davant del nou coronavirus, davant del 5% de mitjana nacional.

En eixe sentit, ha destacat que "estem en la mitat de la mitjana", la qual cosa relleva el bon treball realitzat per Salut Pública a la Comunitat Valenciana perquè el virus no es propagara. No obstant açò, aquestes dades "també signifiquen que hi ha menys persones immunitzades, que no ha passat el virus, i per tant, que hi ha menys persones que servisca d'escut" davant la propagació de la Covid-19.

Barceló ha destacat la importància de l'estudi per a determinar quantes persones han pogut contraure el coronavirus i com ha circulat el virus i ha atribuït els resultats al fet que, durant la pandèmia, la Comunitat Valenciana estava entre les cinc comunitats amb "menys contagis, i per tant amb menys hospitalitzacions i ingressos en UCI gràcies al treball de Salut Pública de seguir els contactes i establir la traçabilitat".

No obstant açò, ha insistit en diverses ocasions a llançar un missatge de prudència i de la necessitat de respectar les mesures d'higiene i distanciament social perquè, a més, ha recalcat que ja s'ha vist en altres països que van iniciar la desescalada amb "bones dades" que han hagut de "restringir mesures". "El virus encara està entre nosaltres per açò cal extremar la prudència i seguir les mesures que es recomanen per Sanitat", ha recalcat.

Precisament, ha assenyalat que aquestes dades d'aquest estudi reforça la seua petició al Ministeri que per "prudència" no aplique el permís de celebrar actes culturals en l'exterior amb fins a 200 persones. "Ens dona més la raó per a ser prudents", ha assenyalat.