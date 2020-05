Un total de 15 proyectos innovadores, seleccionados para la segunda edición de Col·lab de Las Naves de València

Al respecto, el concejal de Innovación, Carlos Galiana, ha señalado que "se han seleccionado propuestas muy diversas, con el objetivo común de trabajar por la transformación social e innovadora de la ciudad. También ha insistido en que "es bienvenido cualquier tipo de empresa, startup o proyecto emprendedor que genere un impacto positivo en la calidad de vida de las personas o el entorno rural o urbano".

En la primera aceleradora pública en València se ofrece apoyo, espacio y mentorización, así como soporte financiero para las mejores iniciativas emprendedoras que participan en sus programas y se organizan tanto demo days como investors days. Tanto participantes como personas mentoras comparten instalaciones en Las Naves con empleados y empleadas públicas, favoreciendo así sinergias y opciones de colaboración.

La participación en los programas de Pre-aceleración, Aceleración y Scale Up no tiene coste y es equity free (no hay que ceder parte del capital social), explica el centro de innovación en un comunicado.

Tras la edición en octubre, en la que se incorporaron proyectos en Pre-aceleración y Aceleración, en esta nueva convocatoria se ha puesto en marcha un tercer programa de promoción del emprendimiento innovador social y urbano: Scale Up, focalizado en apoyar a proyectos más consolidados con el objetivo de traccionar y escalar sus modelos de negocio.

Entre las 15 iniciativas emprendedoras y startups figuran: Àncora Cultura del Mar, un proyecto de protección, divulgación e investigación del patrimonio arqueológico subacuático y la cultura marítima valenciana; Cultura más social, plataforma online que permite adjudicar, en condiciones favorables, entradas no vendidas en espacios de arte escénico y culturales a personas pertenecientes a grupos que, habitualmente, están excluidos del consumo de oferta cultural; y Emplogreen, agencia de empleo especializada en economía verde, social y solidaria que pretende facilitar y optimizar las relaciones profesionales entre entidades y personas.

SOSTENIBILIDAD

También se ha seleccionado a ESUS Mobility, una startup de soluciones de movilidad que está creando un vehículo eléctrico de transporte de tres ruedas, que puede circular por los carriles bici; GeoRecyler, una app gamificada y conectada a un cubo de reciclaje sensorizado, creada para concienciar e incentivar a la ciudadanía en el reciclaje de residuos orgánicos; Green urban data, empresa que desarrolla soluciones de inteligencia ambiental para contribuir a la creación de entornos más saludables; INMI, plataforma digital multilingüe, que incluye geolocalización, para conectar a personas inmigrantes residentes en València con servicios que puedan ser relevantes para ellas, facilitando la integración y la convivencia; e It Takes a Bike, que ofrece diferentes soluciones a los problemas socio-ambientales derivados del cambio climático.

En la lista están también Jibu H2.0, startup proveedora de agua a través de una red de máquinas de filtrado, conectadas a una aplicación móvil que permite su geolocalización y trazabilidad de consumo; Organic boosting, plataforma de exportación automatizada de marcas ecológicas españolas a supermercados de todo el mundo; PAZ Club de Ciclisme, que elabora ropa de ciclismo de la forma más sostenible posible; Reflash, marca de moda que se encarga de reutilizar y transformar la ropa que tenemos abandonada en el armario;

Por último, se ha elegido a Tecnologías que cuidan para el envejecimiento activo y saludable, inicativa emprendedora dirigida al segmento de ayuda a domicilio mediante la incorporación de tecnologías del Internet de las Cosas (IoT); T -RENTA, plataforma online de alquiler temporal de mobiliario y decoración para el hogar, y Val-Vol by Amazing Up, que ayuda a conectar a personas voluntarias con personas con diversidad funcional o en situación de dependencia que necesitan servicios de apoyo.