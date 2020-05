El presidente de la patronal de comercio textil: "Déjenos a los comerciantes que hagamos las rebajas que consideremos"

La Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (ACOTEX) exige al Ministerio de Sanidad que "rectifique urgentemente" la medida que prohíbe las rebajas y promociones en tiendas físicas, pues consideran que "provocará el cierre de empresas y la destrucción de empleo". Su presidente Eduardo Zamácola, pide libertad en la toma de decisiones respecto a los precios, para evitar que los comercios, cerrados durante dos meses, salgan todavía más perjudicados de esta crisis.

¿Habéis recibido alguna información específica, a parte de las declaraciones de Salvador Illa, sobre la prohibición de las rebajas?

Absolutamente nada, de nada. Nosotros hablamos ayer con el Ministerio de Comercio, porque Sanidad no nos atiende, y nos recomendó mandar una carta a Sanidad, que es quien manda. Hemos mandado esa carta esta mañana y estamos a la espera de las respuestas.

"Me da la impresión de que no debe haber muy buena relación entre Sanidad y Comercio"

Por lo que parece, a Comercio le están haciendo el vacío cada dos por tres, porque me consta que hay medidas que se están tomando con las que no están de acuerdo. Además, tenían un compromiso con una serie de asuntos que luego cuando se publica en el BOE son otros. Por lo tanto, me da la impresión de que no debe haber muy buena relación entre Sanidad y Comercio.

¿Cuáles son vuestras peticiones principales al Gobierno?

Antes, las peticiones eran respecto a las medidas económicas, la flexibilización de los ERTEs, la ‘inyección’ de dinero al sector, etc. Ahora parece que vamos hacia atrás.

Déjenos a los comerciantes que hagamos las promociones y rebajas que consideremos oportunas, que nosotros vamos a respetar la medida fundamental, que es la distancia de seguridad entre personas.

Entonces, si yo cumplo los dos metros de distancia para todo el personal, ya puede olvidarse usted de si tiene que limitar a 400 metros o no el espacio del local comercial abierto, si puedo abrir los centros comerciales o no, si yo puedo hacer rebajas y promociones o no. Si yo tengo que cumplir con la norma de dos metros, déjeme hacer el resto de cosas a mí.

"Desde que las rebajas están diluidas, ‘desaparecieron’, y están liberalizadas, no ha habido aglomeraciones"

¿Cómo se podrían evitar esas aglomeraciones de las que habla Salvador Illa en caso de permitirse las rebajas?

Ya no es cómo se pueden evitar, es que no creemos que vaya a haber aglomeraciones. Porque, en los últimos años, desde que las rebajas están diluidas, ‘desaparecieron’, y están liberalizadas, no ha habido aglomeraciones.

Esa imagen de El Corte Inglés hace 20 años de colas de gente esperando a que abrieran las puertas hace muchos años que no se ve en el sector. Es más, lo que estimamos es que la caída de ingresos va a ser brutal aún así, porque la gente aún tiene un poco de miedo a normalizar la relación de compra.

Por lo tanto, no creemos lo más mínimo en esas aglomeraciones. Y, si las hubiese, como pasó con los supermercados al principio de la pandemia, habrá que organizarse y dejar entrar poco a poco a la gente y que hagan cola en un espacio de dos metros. Llevamos dos meses conviviendo con esto, por lo tanto, no entendemos que ahora tomen normas restrictivas a nuestro sector, cuando estamos viendo que en otros comercios llevan dos meses abiertos y eso se ha solventado.

¿Hasta qué punto son importantes las rebajas y promociones en el sector textil?

Primero, porque llevamos dos meses con las tiendas cerradas y tenemos un exceso de ‘stock’. En segundo lugar, porque la decisión de compra del consumidor, ante una crisis inminente, va a depender de los artículos rebajados.

Y, por último, porque es la libertad que tenemos los comerciantes. Yo no digo que todo el mundo vaya a hacer promociones y rebajas. Hay comerciantes que prefieren alargar la temporada de verano todo lo que puedan y ofrecer promociones más adelante. Pero hay otros que necesitan pagar gastos y, por lo tanto, hacer caja cuanto antes. Y para eso necesitan rebajas.

¿No habrá rebajas en tiendas entonces?

Ésta es la pelea que tenemos ahora mismo. Tenemos una orden ministerial publicada en el BOE que nos dice que no se pueden hacer rebajas, una aclaración del Ministerio de Comercio que sí que nos dijo que se podían hacer y una conferencia de prensa de Salvador Illa en la cual dijo que no se pueden hacer. Lo cual, perdone, es un cachondeo.

No sé si el Ministro Illa es consciente de lo que significa eso y de la barbaridad que se va a cometer, porque muchos comerciantes ni siquiera van a abrir sus negocios ante esta situación.