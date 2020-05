El Gobierno Vasco retrasa del 18 al 25 de mayo la reapertura de las aulas

20M EP

El Gobierno Vasco ha anunciado que se retrasa del 18 al 25 de mayo el proceso de reapertura de las aulas para "no tensionar" a la comunidad educativa porque existen "incertidumbres jurídicas" que el Ejecutivo central no acaba de "clarificar", ya que el estado de alarma inicial no contemplaba esta posibilidad, y posteriormente se estableció que debía negociarse con las comunidades autónomas.