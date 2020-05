Monago (PP) no es partidario del estado de alarma "ad aeternum" que Sánchez quiere "para hacer de su capa un sayo"

"Estamos en democracia y por lo tanto hay instrumentos de control social de los movimientos sin tener que recurrir a los plenos poderes de un gobierno social comunista y esto ya por lo menos desde el punto de vista del Partido Popular se ha acabado", ha señalado Monago en declaraciones a los medios con motivo de su visita al Banco de Alimentos de Badajoz, donde ha sido preguntado por su valoración de la gestión política crisis y sobre la postura del PP ante la nueva prórroga del estado de alarma.

Para el líder del PP extremeño, es "evidente" que se ha actuado "tarde" y solo hay que acudir al país vecino, Portugal, "para comprobar cómo se gestiona una pandemia, y cómo sin parar la economía completamente, sin hacer un estado de alarma eterno, se controla una pandemia".

Según Monago, "como se suele decir en castizo nos han quitado las pegatinas" y "ha sido una cura de humildad" esta pandemia que "ha venido bien para muchas cosas" y "para hacer muchas reflexiones", una de las cuales es para "poner en valor" lo que han hecho los hermanos portugueses, "sin tanto estado de alarma, sin tanto confinamiento, sin tanta multa, sin tanto control social han controlado la enfermedad".

A modo de ejemplo, ha expuesto que en la frontera extremeña con Portugal, y también en todo el país luso, hay un centro de Covid y cualquier ciudadano portugués que tiene síntomas pide cita, se la dan y se hace las pruebas de Covid-19, mientras que en Extremadura no es posible y "o te vas a un laboratorio privado y lo pagas, o si no te quedas en casa y paracetamol, que es lo que se ha estado diciendo por el 112 por teléfono".

Así, ha sostenido que en España "no solo se ha actuado tarde, sino que no se ha aprendido nada y hemos pagado un precio inasumible en la región", como el de "los muertos que ha habido en las residencias de mayores", ante lo cual ha valorado que "eso tiene que tener algún día nombre y apellidos de los responsables porque eso no se ha producido en ningún sitio de España" sino en Extremadura y, en concreto, en la provincia cacereña, cuya tasa de letalidad "ha sido mayor en algún momento a Madrid".

"Y eso no tiene ninguna explicación, más que la falta de coordinación y control y yo lo digo así, que para tocar las palmas hay mucha gente en Extremadura el Partido Socialista pero yo tengo que decir la realidad que como grito nos han lanzado muchos extremeños ante la situación que se estaba produciendo", ha insistido.

LA ABSTENCIÓN, EL "ÚLTIMO AVISO"

Así y preguntado por si vería bien que el PP votara en contra de la prórroga del estado de alarma, José Antonio Monago ha expuesto que "ya lo advirtió" y lo "ha estado apoyando porque era apoyar a la población", pero "el último aviso ha sido una abstención, que es como se tienen que hacer las cosas, no a golpe de ocurrencias".

"Primero hemos apoyado, hemos advertido y vamos a votar en contra", ha hecho hincapié Monago, para quien "no hay ningún país en Europa que haya estado tanto tiempo en un estado de alarma prorrogado", "no se dan las condiciones" y, aunque a Sánchez "le gustaría llegar a las próximas elecciones en estado de alarma" no puede ser, dado que "la democracia es otra cosa" y se trata de "una auténtica barbaridad democrática".

BANCO DE ALIMENTOS

El presidente del PP extremeño ha hecho estas declaraciones con motivo de su visita al Banco de Alimentos de Extremadura en Badajoz una vez pasada la etapa de confinamiento y que ha querido visitar en primer lugar para agradecer la labor "muy callada" que se viene haciendo, y a la vez "muy importante" en una región y una sociedad como la extremeña "muy necesitada" y que antes de esta pandemia ya registraba, según algunas cifras, en torno a un 40 por ciento de extremeños en situación de pobreza.

Ha lamentado igualmente que la tasa de desempleo era de las más altas de España o el proceso migratorio de jóvenes, y ha defendido que se necesitan instituciones como el Banco de Alimentos, que antes de esta pandemia ya venía prestando su labor y que, cuando ha dado la cara esta nueva realidad, "ahí ha seguido" con una labor social "impagable" que ha agradecido, tanto a su presidente como a las personas que colaboran con el Banco.

En este punto, ha pedido a la gente que colabore con el Banco de Alimentos, desde el que no han podido hacer campaña de recogida de alimentos por la situación de confinamiento, y ha propuesto a la Junta de Extremadura y al PSOE regional, a tenor de que el presupuesto autonómico "no tiene ninguna virtualidad" ni "capacidad de desarrollar nada" al estar pensado para una situación distinta a la actual, que se modifiquen las partidas del Banco de Alimentos de Badajoz y Cáceres.

Un incremento que ha pedido porque también lo ha hecho el número de personas que acuden en auxilio de la ayuda que presta a través de los distintos centros en la región el Banco de Alimentos, según Monago, que ha recordado que "muchas" personas ya eran beneficiarias y que "se han incorporado muchas personas", por lo que "necesita más", razón por la cual ha propuesto que se aumente esa dotación económica a favor de dicha institución porque "sería una buena labor social para los más necesitados de Extremadura".