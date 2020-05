La hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony saca un libro de oraciones con tan solo 12 años

Siendo hija de Marc Anthony y Jennifer Lopez, el talento corre por las venas de Emme Muñiz. Con tan solo 12 años demostró a todo el mundo que ella también posee una gran voz en la final de la Super Bowl.

Aunque su carrera musical acaba de empezar, Emme se ha lanzado al mundo editorial publicando su primer libro, Lord, Help Me (Dios, ayúdame). Ha sido su madre la encargada de promulgar la noticia por Instagram.

"Muy orgullosa de mi pequeño coco Emme, que comparte sus propias oraciones diarias en su primer libro LORD HELP ME! Este libro ofrecerá a las familias una forma de abrazar la paz y el poder de la fe cotidiana. No estará disponible hasta el 9/29, pero puedes preordenar en el enlace de mi biografía. #PowerOfPrayer #ProudMama", ha escrito Jennifer Lopez.

En el libro, Emme ha recogido todas sus oraciones diarias acompañadas de las ilustraciones de la artista Brenda Figueroa y habla de la importancia de tener un apoyo espiritual en los desafíos de nuestra vida.

"Todos tenemos momentos en los que nos vendría bien un poco de ayuda. Algunos son pequeños, como cuando nos tenemos que levantar para ir al colegio o queremos llevarnos bien con un hermano. Otros son grandes, como cuando queremos ayudar a salvar el mundo y sus animales (en especial los perezosos). Pero con la ayuda de Dios, encontramos la fuerza que necesitamos para superar los momentos más difíciles", reza la sinopsis

Marc Anthony también se ha mostrado muy orgulloso de ver como los proyectos de su hija van saliendo a la luz y ha compartido un vídeo en Instagram con el mensaje: "¿Cómo pasas de esto... a esto... a esto!!!! Muy orgulloso de mi bella Emme. Haces que papá esté muuuuy orgulloso. Ya pedí el mío...".