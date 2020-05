Solo el 3,2% de los cántabros es inmune por lo que el Gobierno pide "máxima prudencia"

"No estamos tan protegidos como pensábamos. No se llega a la inmunidad de rebajo, por lo tanto el riesgo cero no existe", ha señalado Zuloaga, quien ha precisado que el estudio serológico realizado a nivel nacional, del que en Cantabria se han realizado 1.504 pruebas en una primera fase, sitúa a la región en la parte "media baja" de la tabla, mientras que a nivel nacional el estudio arroja una tasa de población inmunizada del 5%.

El vicepresidente ha señalado que estos datos permiten trabajar en las distintas fases de la desescalada, y ha anunciado que de cara a la fase 2, el Gobierno de Cantabria trabaja para hacer "planteamientos específicos" que, como los propuestos de cara a la fase 1, "incidan en la reactivación de la actividad económica".

Según ha anunciado, la Comisión de Desescalada se reunirá este viernes para hacer seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos para acceder a la fase 1, que suponen "un trabajo extraordinario" de la Atención Primaria, así como de la evolución del número de contagios para plantear la fase 2.

Zuloaga ha realizado estas afirmaciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, "marcado" por los datos del citado estudio serológico, que reflejan que "hay muy poca gente inmunizada" y que, por lo tanto, "existe riesgo de rebrote".