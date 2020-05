Ford Almussafes ofereix una rebaixa de l'ERO a 350 empleats, baixes incentivades i acompanyament en la prejubilació

La proposta de l'empresa contempla un programa d'indemnització per acomiadament en el qual són 'elegibles' tots els empleats, excepte aquells vinculats per contracte temporal, de relleu o d'accés a la jubilació parcial. Per a treballadors amb 54 anys ofereix 45 dies per any de servici amb un màxim de 42 mensualitats (de salari brut segons taula salarial més complement d'antiguitat i gratificació especial), i per a empleats de 55 a 63 anys ofereix una indemnització segons taula específica i conveni especial segons llei.

En el programa de prejubilacions, són 'elegibles' tots els empleats de 58 a 63 anys. La companyia automobilística ofereix un complement a les prestacions públiques de fins al 85% dels ingressos anuals nets, complement d'antiguitat actual i gratificació especial fins als 65 anys, més conveni especial amb la Seguretat Social segons llei.

PROPOSTA "INTERESSANT" PERÒ "MILLORABLE"

Per al president del Comité d'empresa i portaveu d'UGT en Ford Almussafes, Carlos Faubel, l'empresa ha fet "una proposta interessant que no dona molt de marge al regateig" i que és "just valorar". De fet, el plantejament d'indemnitzacions és similar al que es va pactar en l'ERO del 2010.

No obstant açò, Faubel considera que encara es podria reduir una mica el nombre d'empleats afectats pel nou ERO i que la proposta de la companyia està "incompleta". Per aquest motiu, ha avançat a Europa Press que UGT, sindicat majoritari en la factoria, va a treballar en una nova proposta que presentarà a l'empresa la setmana vinent.

Amb l'objectiu que "no hi haja eixides traumàtiques" i que el 100% de les baixes siguen voluntàries, UGT està disposat a "canviar algun articulat del conveni per primera vegada en la història".

Des d'STM, el seu portaveu, Paco González, també ha manifestat que creuen que "l'empresa ha fet un pas important" però entenen que "és millorable". El sindicat, ha demanat a la direcció de l'empresa que envie la taula d'indemnitzacions que planteja per a la plantilla nascuda entre l'1 de gener del 1957 i el 31 de desembre del 1965 (55 a 63 anys enguany per a poder valorar l'oferta en el seu conjunt i plantejar la seua contraproposta.

En tot cas, González considera que "es pot i cal millorar la indemnització, i que també s'ha d'enriquir i obrir a altres col·lectius i franges d'edat la possibilitat de sumar-se al pla de baixes voluntàries, per a aconseguir la voluntarietat de les 350 baixes que planteja per l'empresa. "Serem absolutament bel·ligerants si l'empresa no facilita eixe objectiu i se li ocorreguera plantejar eixides que no comptaren amb la voluntarietat de les persones afectades", ha advertit.

En CCOO, el seu portaveu, José Arocas, ha manifestat que l'oferta presentada per l'empresa dona a entendre que té "interés a arribar a un acord" encara que ha trobat a faltar l'assegurança de vida en el programa de prejubilacions. Així mateix, ha sol·licitat a la companyia la taula d'indemnitzacions per a saber exactament en quina situació quedaria cada treballador depenent dels anys d'antiguitat i la categoria en l'empresa.

Des de CGT han valorat l'oferta de la marca de l'oval però lamenten que "durant el procés de negociació pràcticament no s'haja parlat de com evitar aquest ERO o reduir al màxim el nombre de persones afectades". Per al sindicat, "hi ha alternatives", entre elles, "la recol·locació de companys i la reducció de les càrregues de treball".