Díaz Ayuso asegura que investigará la adjudicación "errónea" de un contrato de más de 565.000 euros a Room Mate

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abordado este jueves dos cuestiones sobre las que parte de la opinión pública le viene reclamando explicaciones desde hace días: su estancia durante los dos últimos meses en un apartamento de alto standing propiedad de la cadena hotelera Room Mate y, literalmente, la aparición y desaparición de la plataforma de contratación pública de la Comunidad de una adjudicación de más de 565.000 euros al citado grupo hotelero, propiedad del empresario Kike Sarasola.

Ambas cuestiones han salido a colación en el pleno de la Asamblea de Madrid que se ha celebrado este jueves, durante una pregunta del portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, quien se había interesado por el plan de desescalada que piensa seguir la Comunidad, aunque el tema ha acabado desembocando en otros derroteros.

Sobre su alojamiento en el apartamento propiedad de Sarasola, la presidenta de la Comunidad ha asegurado sentirse injustamente tratada con respecto a otros mandatarios autonómicos. "Soy un presidente autonómico que ha tenido que gestionar una epidemia. Otro presidente autonómico que ha estado en misma situación, el de Cataluña, el señor Torra, ha estado en unas dependencias que ha puesto la Generalidad (sic) a su disposición mientras pasaba la cuarentena", ha indicado.

"No sé por qué tengo que ser tratada de una manera distinta porque cualquier presidente autonómico en mi situación habría hecho algo similar, que es dejar su propiedad para estar confinado en otro sitio", ha insistido la líder del Ejecutivo regional, quien ha llegado a decir al portavoz de Más Madrid que no puede pretender que resuelva los asuntos de los madrileños "en el comedor" en el que cena todos los días. "No creo que eso sea lo más oportuno", ha opinado.

Mantener la "dignidad" institucional del cargo y ofrecer "garantías" a su equipo durante su convalecencia por la Covid-19, ha remarcado la presidenta, fueron las decisiones que le movieron a trasladarse al apartamento de Room Mate, una estancia que desde la Comunidad de Madrid aseguran que no se cargará al erario público. El propio Sarasola ha indicado que será Díaz Ayuso la que afronte el cargo (de 80 euros por noche, según han publicado algunos medios) de su bolsillo

Investigación del contrato

Cuando esta semana trascendió que la presidenta estaba alojada desde mediados del pasado mes de marzo en el alojamiento de Room Mate se levantaron algunas suspicacias, dado que el empresario Kike Sarasola fue uno de los primeros en poner a disposición de la Comunidad de Madrid varios hoteles para alojar a personal sanitario, personas enfermas de Covid-19 y mayores evacuados de residencias. Una cesión que, según se remarcó desde el Ejecutivo regional, sería altruista y no se pagaría nada por ella.

Sin embargo, los recelos de algunos se hicieron más patentes cuando en el portal de contratación pública de la Comunidad de Madrid apareció una adjudicación de 565.749,62 euros a Room Mate. Se trata de un contrato por tramitación urgente que tenía como concepto la puesta en marcha de hoteles para uso residencial de personas mayores.

Una periodista de Vanity Fair halló el procedimiento de contratación y preguntó por los detalles del mismo al Gobierno regional. Fuentes del mismo le dijeron que se trataba de un error y el martes a última hora de la tarde la referencia desapareció de la plataforma, para volver a publicarse al cabo de un rato con otro importe (240.443,57 euros) y otro adjudicataria, la Coordinadora del Tercer Sector, pero con el mismo concepto de contratación.

A la aparición y desaparición del contrato se ha referido también la presidenta, para anunciar que investigará los hechos y depurará responsabilidades, si las hubiere. Este mismo jueves, el funcionario al que se atribuye la publicación de la contratación ha sido cesado.

"Aquí lo único raro que ha habido es un contrato que se ha subido casualmente mal puesto y que se ha enterado justo un periodista y en el momento que se ha conocido lo han descolgado a unas horas extrañas", ha asegurado Díaz Ayuso en la Asamblea. "Abriré una investigación interna, pero no pretendan que les dé más explicaciones de lo que hago con mi vida y de lo que yo hago con mi presupuesto", ha zanjado.