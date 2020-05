PP y APEMECAC apuestan por medidas de modernización para reactivar el comercio

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se ha reunido con el presidente de APEMECAC, Miguel Rincón, y ambos han coincidido en que es urgente reaccionar y adoptar medidas estructurales ante la magnitud de la recesión y los "devastadores" efectos económicos, sociales y labores de la pandemia.

Según Buruaga, reactivar la economía exige generar confianza y seguridad en los ciudadanos y para ello no ayuda "que no haya un plan cierto de desescalada para cada uno de los sectores productivos". Para Rincón, es necesario un marco regulatorio claro y medidas "que duren más de diez minutos y no cambien de la noche a la mañana".

Así lo ha indicado el PP en un comunicado, en el que ha señalado que este encuentro se enmarca dentro de la ronda de contactos que Buruaga ha abierto con representantes del tejido productivo para impulsar un plan para la reactivación económica de la comunidad autónoma.

El presidente de APEMECAC ha trasladado a Buruaga que más allá de las ayudas, el comercio de Torrelavega necesita medidas de transformación, modernización, dinamización e impulso de la actividad cultural de la ciudad, con la dotación de infraestructuras que la hagan atractiva y la comarcalización de servicios como el transporte para atraer clientes.

Además, ha coincidido con la presidenta del PP en la necesidad de reactivar "ya" la obra pública en lugar de paralizarla, como ha ocurrido con el proyecto de soterramiento de las vías ferroviarias, que a su juicio ha de ser una oportunidad de generar riqueza y empleo en la comarca.

Rincón ha reclamado ayuda para que los comerciantes puedan acceder a las herramientas de marketing digital y a servicios de reparto a domicilio.

APEMECAC ha agradecido a la presidenta del PP su iniciativa de impulsar este plan desde el diálogo y la escucha. Buruaga ha estado acompañada en la reunión por el secretario de Industria del PP, Félix de las Cuevas, el de Estudios y Programas, Eduardo Arasti, y por la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Torrelavega, Marta Fernández Teijeiro.