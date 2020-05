Illa, horas antes de decidir si Madrid pasa de fase: "Esto va de hacer las cosas bien y no dar pasos en falso"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comparecido esta mañana en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, donde ha rendido cuentas por la gestión de la epidemia y ha repasado las últimas medidas tomadas al respecto por el Gobierno.

Durante su comparecencia, Illa ha destacado, horas antes de que el ministerio resuelva sobre el cambio de fase de desescalada solicitado por varias comunidades, que este "no debe plantearse como una carrera o como un ranking".

“Esto no va de quién llega antes, sino de hacer las cosas bien para no dar pasos en falso que nos hagan retroceder a todos”, ha incidido Illa, que ha repetido hasta en dos ocasiones estas palabras. "Han sido meses muy duros, por eso no nos podemos permitir ningún retroceso", ha añadido.

El ministro ha precisado que "el progreso de una fase a otra no supone en ningún caso una valoración de la gestión sanitaria que han hecho las comunidades autónomas, cuyo trabajo no me cansaré de reconocer".

Además, Illa ha descartado que las medidas de alivio del confinamiento hayan tenido algún impacto negativo en la evolución de la epidemia. "Ya han pasado más de cinco semanas desde que concluyó el permiso retribuido recuperable, tampoco las medidas de alivio aplicadas a la fecha han tenido por ahora un impacto en la evolución de la epidemia", ha subrayado Illa, que, no obstante, ha afirmado que "el impacto del cambio de fase no se puede valorar aún”.

En relación a los resultados preliminares del estudio de seroprevalencia, que se conocieron este miércoles, el ministro ha valorado su "solidez y representatividad" y lo ha calificado como "una radiografía muy valiosa" que ha demostrado que "no tenemos inumunidad de grupo", dado que solo el 5% de los encuestados han dado positivo en los test realizados.

140 millones de protecciones adquiridas

El responsable de Sanidad ha aprovechado también para enumerar la cantidad de equipos de protección sanitarios adquiridos por el Gobierno y ha destacado que España ya está "en condiciones de habilitar una reserva estratégica de respiradores”.

Illa ha explicado que hasta el 12 de mayo el Ejecutivo ha comprado 140 millones de unidades de protección, de las que 100 millones son mascarillas y más de 30 millones de guantes. También ha afirmado haber transferido a las autonomías 3.680 respiradores y 4,2 millones de test de anticuerpos.