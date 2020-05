Els valencians lideren l'augment de dipòsit d'envasos en el contenidor groc, amb un 15,8% més el 2019

Així ho destaca Ecoembes, que subratlla que "la preocupació de la societat valenciana per conservar el seu entorn natural és cada vegada major, sent cada vegada més els valencians que passen a l'acció per a aportar el seu granit d'arena en aquest propòsit".

"Per a fer-ho possible, -apunten- els valencians han trobat en el reciclatge una de les ferramentes amb les quals contribuir a la cura del medi ambient, sumant-se així a la pràctica ambiental més estesa entre les llars espanyoles".

Cada ciutadà de la Comunitat Valenciana va separar per al seu posterior reciclatge 12,3 kg d'envasos de plàstic, metàl·lics i briks. El creixement en el reciclatge també es va veure reflectit en el cas del contenidor blau, que en aquesta comunitat va ser del 10,9% (també per sobre del 7,2% de la mitjana nacional), gràcies a que cada valencià va separar 14,7 kg d'envasos de paper i cartó.

Amb la suma dels esforços individuals realitzats pel conjunt de la societat valenciana, el passat any es van reciclar en aquesta comunitat un total de 178.208 tones d'envasos de plàstic, llandes, briks, i de paper i cartó, contribuint de forma significativa a les 1.505.661 tones reciclades a nivell nacional i, amb açò, a evitar l'emissió d'1,67 milions de tones de CO2 a l'atmosfera i l'estalvi de 20,74 milions de m3 d'aigua, 6,36 milions de MWh d'energia i 1,5 milions de tones de matèries primeres.