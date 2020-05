El BNG cree que los informes no dan "garantías democráticas ni sanitarias" para elecciones y pide a Feijóo rectificar

Con esa idea acudirá en la tarde este jueves la dirigente nacionalista a la reunión con el presidente de la Xunta, de la cual los grupos de la oposición se enteraron a través de la rueda de prensa que ofreció Feijóo este miércoles. "Insisto en que nos parece una falta de respeto, no se dan las formas de una democracia. Nos hubiese gustado conocerla de primera mano y no a través de los medios de comunicación, se demuestra que no entiende el diálogo", ha aseverado Pontón, una reflexión que ya hizo este miércoles tras conocer la convocatoria, cuando Pontón se encontraba junto al resto de portavoces parlamentarios en el pleno de la Diputación Permanente.

La dirigente nacionalista ha dicho que al BNG "también" le gustaría que las elecciones se celebren "cuanto antes", pero ha indicado que, a la vista de los informes de los expertos médicos, "no se dan las garantías", puesto que no aciertan a describir cuándo se producirá un rebrote y de qué manera.

De hecho, a preguntas de los periodistas, Pontón ha señalado que el hecho de que el propio informe jurídico recoja la posibilidad de suspender el proceso, muestra "la fragilidad de los argumentos de la decisión política" y evidencia "la irresponsabilidad de activar unas elecciones sin garantías para votar".

"Esperemos que se dé marcha atrás, no se dan las garantías democráticas ni sanitarias", ha remarcado la dirigente nacionalista, quien ha puesto el ejemplo de cómo se va a "garantizar" que acudan a votar las personas mayores u otros colectivos vulnerables. El propio informe de los expertos de salud pública de la Xunta apela a que hay que adoptar medidas para establecer garantías sanitarias tanto en la campaña electoral como en la cita con las urnas.

LA REUNIÓN, "UN MERO TRÁMITE"

Para Pontón, es "un mero formalismo y trámite", la convocatoria que ha hecho Feijóo para la tarde de este jueves a los grupos políticos, algo a lo que, en todo caso, está obligado por el decreto de suspensión de elecciones del pasado 18 de marzo. "La decisión está tomada, no hace un par de días, sino desde que el lenhendakari Iñigo Urkullu lo anunció. Va a rebufo de lo que decide Euskadi", ha lamentado Pontón, que, de hecho, ha concluido que la reunión de los partidos en Galicia es por la tarde puesto que la del País Vasco es en la mañana de este jueves.

Pontón ha analizado que se trata de una "decisión política que está tomada", puesto que, del análisis de los informes de los expertos -que fueron remitidos a los grupos políticos este miércoles junto con la convocatoria de reunión, se desprende que "no avalan que sea seguro activar una convocatoria electoral en julio". "Son informes incompletos y contradictorios, las previsiones de rebrote no coinciden y todas esas predicciones están condicionadas a la desescalada", ha sintetizado.

Los informes, ha aseverado, no garantizan "las condiciones sanitarias para votar con total seguridad". Así, Pontón se ha fijado en que los informes dejan "muchos interrogantes", puesto que la situación es "altamente impredecible" e incluso llegan a usar la expresión que no existe una "bola mágica" para saber cómo va a evolucionar el virus, máxime con el proceso de desescalada que se acaba de iniciar.

Además, ha apuntado que también alertan del riesgo de la llegada de gente de otros territorios en el mes de julio e incluso hablan de que existe la posibilidad de nuevas medidas restrictivas ante nuevos rebrotes, e incluso que puede ser "peor" agosto que el mes de julio. Pero "no dice que sea seguro julio, más bien dicen que no sabemos lo que va a suceder".

Por eso, para Pontón sigue siendo una "temeridad" abrir un proceso electoral en este contexto. "Un proceso electoral en el que no hay garatnías sanitarias y, nosotros, creemos que tampoco se dan las garantías democráticas". Incluso, ha puesto el acento en que el propio informe jurídico avala que "pueden volver a desconvocarse".

Ana Pontón también ha recordado que todavía está vigente el estado de alarma y el acuerdo con los grupos políticos en marzo recogía, literalmente, que no se convocarían elecciones hasta que se levantase esta situación excepcional, algo que no ve justificado por la conocida como 'enmienda vasca' para que no haya impedimentos a la hora de convocar elecciones durante este periodo. Lo dice, puesto que los acuerdos vasco y gallego no son miméticos y no se pactó lo mismo en cada uno de los decretos.

"BAJÍSIMA PARTICIPACIÓN"

En su análisis, la portavoz nacional del BNG ha mostrado su "extrañeza" por que Feijóo "no le pueda dar garantías al dueño de un bar" sobre lo que va a ocurrir la semana que viene, pero sí se puedan convocar elecciones, un proceso que implica manejo de sobres, papeletas y otras actuaciones.

Además, ha incidido en que la celebración de un proceso electoral en Francia en plena pandemia dio lugar a una "bajísima participación", por lo tanto ha vuelto a cuestionar la falta de "garantías democráticas" para que toda la población, singularmente la de riesgo, pueda ejercer su derecho a voto. "Hay que poner por delante la salud de las personas", ha aseverado.

Pontón ha apelado a que sea Feijóo el que explique las "razones" de por qué apuesta por una convocatoria electoral en el mes de julio, pero ha apostado por "no judicializar la política" con un recurso si finalmente se convocan. "Hay que intentar que reine la sensatez", ha sentenciado.