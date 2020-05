Coronavirus.- El PPCV "tem" un col·lapse sanitari en La Ribera després de la proposta del Consell per a passar de fase

Així ho ha afirmat després que la consellera de Sanitat, Ana Barceló (PSPV), justificara la petició per la "singularitat" d'aquesta zona. Primer no va concretar el nom del departament per "respecte institucional" als alcaldes afectats i després la Conselleria de Sanitat ho va fer públic.

Bonig, en roda de premsa telemàtica, s'ha preguntat si té alguna relació la reversió de la Ribera a gestió pública fa dos anys, quan era "un dels més eficaços". "Tenim la sensació de que han perdut la traçabilitat del virus i no saben la situació epidemiològica perquè no han fet suficients proves", ha suggerit.

Ha acusat així el Consell de "fer el mateix del que acusaven Pedro Sánchez en no aportar cap criteri" per a demanar el canvi de fase. I ha ironitzat que la justificació siga "que en La Ribera tenen el costum de reunir-se amb amics", per a preguntar-se si solament allí prenen paella els diumenges.