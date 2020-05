Coronavirus.- La Comunitat suma 24 positius i 9 morts en una jornada en la qual segueixen baixant ingressos en UCI

Barceló ha subratllat que per segon dia consecutiu no hi ha hagut en l'autonomia cap ingrés en la Unitat de Vigilància intensiva (UCI) i també segueix baixant la xifra d'hospitalitzats, en comptabilitzar 26 menys que ahir.

El nombre de casos positius en les últimes 24 hores suma 24 -un d'ells en la província de Castelló, huit en la d'Alacant i 15 en la de València-. En total, estan actius el 23% dels casos de coronavirus a la Comunitat Valenciana.

Així mateix, han baixat els ingressos -hi ha 26 persones menys ingressades que ahir- i en la UCI la tendència també és a la baixa -amb nou pacients menys que aquest dimecres-. Hi ha 411 ingressats en l'autonomia i 69 en UCI: 36 en la província de Castelló, sis en UCI; 116 a Alacant, 31 en UCI; i 258 a València, 32 en UCI.

En les últimes 24 hores hi ha 222 noves altes -la xifra acumulada ascendeix a 9.490-: 41 en la província de Castelló, 61 en la d'Alacant i 120 en la de València. L'alta de professionals sanitaris és de 27 en 24 hores, i l'acumulat suma 1.968. Els positius en aquests moments són 707.

Respecte al nombre de morts, sumen nou, un d'ells resident. No s'ha produït cap mort en la província de Castelló, mentre que en la d'Alacant s'han registrat quatre i en la de València cinc més.

Pel que fa a les residències, Barceló ha explicat que hi ha casos positius en 93 instal·lacions i altres 28 sota vigilància activa -dos menys que ahir-. Per províncies, hi ha huit en la de Castelló, set en la d'Alacant i 13 en la de València.