Consultorio de Psicología: "Mi madre es obsesiva, siempre habla con rencor de la familia de mi padre, ¿qué puedo hacer?"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Recuerdo de abuso infantil

PREGUNTA Soy una mujer, de 31 años, y me siento muy confusa. Estos días de confinamiento he mirado fotos antiguas. Viendo unas de cuando tenía 7 años, en las que aparecía en el colegio, me vino un flash, como un recuerdo repentino, y una sensación enorme de ansiedad y de asco.

Me vi con 7 años en una clase vacía. Me sujetaba a la fuerza un chico muy grande de mi clase, cogida por los brazos desde mi espalda. Su hermano (unos 3 años mayor) me estaba lamiendo la cara y dando besos... Había otra figura, pero no le pongo cara ni forma ni nada.

No sé de dónde ha venido esa imagen. No sé si es un recuerdo real... No sé qué es... Y me da terror. Llevo días llorando sin poder parar y no soy capaz de digerirlo. No sé qué me pasa, ni sé qué significa.

Siempre he sido una chica con problemas con el contacto físico (con todo el mundo: parejas, amigos y familiares), ¿y esto podría ser el motivo? Si ubico temporalmente la imagen en esa clase diría que fue el curso escolar en el que falleció mi padre.

No tengo recuerdos anteriores al fallecimiento de mi padre, pero tal vez este sea el único. Pero ni siquiera sé si es real, no lo sé. ¿Puede ser fruto de mi imaginación? ¿Cómo podría saberlo? ¿Por qué aparece esto ahora?

RESPUESTA DE LA EXPERTA El confinamiento por coronavirus es una experiencia única que ha marcado un antes y un después en la vida de muchas personas. Esa imagen puede obedecer a un hecho real o no; lo que está claro es que está produciéndole una perturbación importante, provocándole terror.

Es imposible con esta información poder hacer un análisis riguroso del caso, de los hechos, del impacto que haya tenido en su forma de ser (en el caso de que fuese un hecho real), pero una vez traída esa imagen a su mente es muy posible que necesite ayuda psicológica profesional para poder superarlo y poner un poco de orden a esos recuerdos y a sus emociones actuales.

Desde luego no es infrecuente que estos hechos queden como latentes durante años y, de repente, ante una serie de circunstancias especiales, salgan de nuevo a la luz y lo hagan con el dolor que está usted sintiendo. No lo dude, una evaluación psicológica completa pronto le dará las claves que usted demanda y los recursos para afrontar la situación que sea.

Necesito perdonar y ser perdonado

PREGUNTA Necesito perdonar y ser perdonado. Soy Daniel de México, tengo un problema de salud mental debido a sucesos que llevo conmigo. La cuestión es que todo esto me está costando una lejanía con las personas que me aman debido a que, sin que ellos me hayan hecho nada, yo los hiero con tanta rabia, como buscando un culpable que pague por lo que en su momento viví.

¿Por dónde puedo empezar para arrancar eso de mi corazón y empezar a transmitir amor en lugar de odio y darles el lugar que se merecen?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Como bien dice en su encabezamiento, necesita alcanzar la paz y el bienestar emocional que tanto demanda. Una primera fase es perdonar; perdonar por aquello que pasó o por lo que usted sintió, pero perdonar para poder relacionarse desde el equilibrio emocional y no desde la tensión o el rencor.

Pero si es tanto el odio que siente necesitará ayuda profesional para superar esta situación. Hay que trabajar esos pensamientos que tanto inundan su mente y que generan en usted esas emociones tan difícilmente soportables.

En el libro 'Las 3 claves de la felicidad' expongo diversos casos donde detallo cómo podemos llegar a perdonar y perdonarnos; y cómo hacerlo para aprender a querernos y ser dueños de nuestra vida. No obstante, repito, si ve que le sigue costando, acuda a un psicólogo experto.

Mi ex volvió y luego se marchó de nuevo

PREGUNTA Tras ocho años de relación, hace un año me separé de mi pareja. Hace unos meses vino a pedirme que lo intentáramos, volvimos, me ilusionó, me enamoré nuevamente, nunca lo había dejado de querer.

Y cuando empezó la cuarentena me dejó. Me dijo no era feliz conmigo, que nunca lo haría feliz. Ahora estoy con la custodia del hijo de 4 años, en casa sola, sin familia ni amigos que me apoyen, me quedé destrozada.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Está claro que, cuando en su momento se separaron, seguro que había causas que indicaban la procedencia de esa separación.

La actuación de su ex pareja demuestra mucha inmadurez y egoísmo por su parte. Además el comentario de que usted “nunca lo haría feliz” es muy manipulador y muy infantil. No es usted quien tiene que hacerle feliz, la felicidad o infelicidad de él es responsabilidad de él, no suya.

Comenta que tiene un hijo de 4 años; lo mejor para él será vivir en una situación de certidumbre y claridad. Si piensa que ustedes pueden volver y después ve que de nuevo se alejan, esas situaciones le perturbarán más que si, de forma definitiva, ve que su madre y su padre están separados.

Por su parte, es posible que, a su manera, aún sintiera amor por su pareja, pero no tenga duda que por parte de él ese sentimiento no ha sido recíproco.

No amo a mi marido, sí a mi psicólogo

PREGUNTA No estoy enamorada de mi marido. Soy una mujer de 44 años y llevo 18 años con mi marido, 3 de ellos casada. Cuando empezamos estuve muy enamorada y me casé creyendo que lo seguía estando.

Creo que no siento nada a parte de un gran cariño y le quiero pero como se puede querer a un hermano, nada más. Él es el mejor hombre que podría tener, es muy bueno conmigo y me quiere con locura pero siento rechazo y ya no hacemos el amor y él lo acepta.

Tengo ganas de volver a enamorarme locamente, a sentir pasión nuevamente, a hacer el amor pero con otra persona, mi problema es que sigo sintiendo mucho placer pero no por el.

Creo que estoy enamorada de mi psicólogo. No puede ser porque aunque tenga mi misma edad, está casado y tiene familia. Sufro por no poder estar con él y no sé qué hacer. Pero mi marido me hace muy feliz y la vida muy fácil. ¿Qué me aconseja?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Conviene distinguir amor de verdad de enamoramiento pasajero. La pasión suele ir unida a la novedad, a lo desconocido…, al principio de las relaciones…, pero pretender que esa pasión siga después de 18 años es poco realista.

Quizás se está empezando a obsesionar con “enamorarse locamente” y está alimentando en su mente imágenes y posibles relaciones que en nada se parecen al amor auténtico. Está usted con un psicólogo, pero si lo que siente por él es esa atracción, es mejor que lo deje y que cambie de psicólogo.

No tome ninguna decisión drástica en relación a su matrimonio. Lo fundamental es que recupere el equilibrio emocional que ha perdido, que sea usted dueña de sus emociones, que no busque fuera lo que sólo puede encontrar dentro de usted.

A veces solo añoramos lo que teníamos, una vez que lo hemos perdido. No quiero decir que tenga que seguir forzosamente con su marido, pero desde luego no tome esa decisión tan importante sin estar antes bien emocionalmente. En el libro 'Amar sin sufrir' detallo las fases del enamoramiento, lo que es amor de verdad, simple atracción o ganas de vivir experiencias nuevas, que después dejan un vacío difícil de llenar.

Si quieres que lo deje, pues lo dejo

CONSULTA Mi pareja me tiene confundida. Estamos bien y, de repente, llega la discusión por algo insignificante. Y después, si no doy yo el primer paso de reconciliación él ni se molesta en contactar conmigo.

Cuando le digo cuál sería su opinión si dejáramos esta relación su respuesta es: "Si es lo que quieres, pues bien". Llevamos dos años de relación, pienso que no sabe amarme.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Los hechos que relata son muy compatibles con una persona egoísta, con poco autocontrol emocional, inmadura, y con falta de empatía y sensibilidad.

En una relación no puede ser que siempre sea la misma persona quien dé el paso de la reconciliación; es como si usted mendigase su atención y, lo que es peor, lo que le está enseñando a su pareja es que sus conductas no tienen consecuencias negativas.

No importa la razón de la discusión, al final usted siempre da el paso de la reconciliación y… vuelta a empezar. Cuando alguien responde que si usted quiere dejar la relación, pues bien…, lo que está diciendo es que esta relación para él no es importante, que usted no es importante, que no valora lo que tienen, que él no se va a esforzar.

Mi pregunta es: ¿le compensa seguir con alguien que muestra esta actitud? Desde luego, esa relación bajará su autoestima, le producirá mucha inseguridad e incertidumbre y, poco, muy poco amor de verdad.

Sin mis dos hijas

PREGUNTA Mi pareja me dejó hace 8 meses, llevándose ella lo más querido de mi vida: mis dos hijas, de 5 y 3 añitos. Tengo mucha preocupación, insomnio, dolor de cabeza, tristeza y hasta lloro por mis nenas. Por favor, aconséjeme.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Por lo que cuenta, la situación no ayuda a su recuperación y ya han pasado 8 meses y usted no parece mejorar. En esta situación, lo más adecuado es pedir ayuda profesional. Los psicólogos vemos constantemente casos como el suyo, y ayudamos a que la persona pueda elaborar ese “duelo” de la pérdida, pueda asimilar el dolor que le produce y pueda encontrar el equilibrio emocional que necesita en su nueva etapa.

Lo mejor para sus hijas es que le vean bien, lo mejor para usted es recuperar su buen ánimo, asumir la situación e intentar vivirla desde la serenidad, no desde ese sufrimiento que cada día le debilita más. En su objetivo le puede ayudar consultar el libro 'La Inutilidad del sufrimiento'.

Que si tus abuelos, que si tus tíos...

PREGUNTA Somos una familia de madre/padre y 3 hijos, contando conmigo, que soy mujer y tengo 30 años. Mis padres siguen juntos. El problema lo tengo con mi madre.

Desde que mis hermanos y yo éramos pequeños siempre habla de la familia de mi padre con rencor, odio… Que si la abuela hizo esto, que si el abuelo esto otro, tus tíos no se qué…

Son historias de hace 15, 20 años… que no creo que en su momento hicieran ningún bien a niños de tan corta de edad (entonces teníamos unos 10-12 años) ya que solo fomenta el odio y rencores hacia estos parientes.

Aún hoy sigue hablando así de ellos (y eso que por ejemplo los abuelos ya fallecieron). Mi padre, mis hermanos y yo la hemos dicho que se deje de rencores y que deje de vivir del pasado, que no lleva a ningún sitio.

En casa de mis padres solo queda mi hermano de 28 años. Hace dos meses que me cansé de la situación y decidí romper el contacto, desde entonces no hablo con ellos, pero sí con mis hermanos.

En cuanto a mí, siempre he mantenido relación con mi familia paterna. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores o hacemos cosas de las que nos arrepentimos. No entiendo esa obsesión. Lo último que la dije es que buscará ayuda de un psicólogo. No sé que hacer con ella. ¿Cómo hacerla ver que esa actitud no es buena?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Su madre sigue alimentando esa obsesión contra la familia de su padre durante años y años. Cuando una persona tiene una conducta obsesiva, no razona, sólo trata de imponer su visión. Desgraciadamente, hay personas que se sienten bien contando esas 'miserias' y esas situaciones, a veces muy subjetivas, lejanas en el tiempo, pero presentes en sus emociones.

Su madre no quiere olvidar, quiere que le sigan dando la razón, y difícilmente aceptará ir a un psicólogo mientras tenga alguien que escuche sus quejas. Ella no se siente tan mal como ustedes, porque ella tiene un objetivo muy claro, y muy obsesivo, desacreditar a la familia de su padre, conseguir que ustedes se alejen de ellos. Para ella son los culpables de todos sus males.

Quizás, más que palabras, le puede venir bien a su madre que le regale 'Las 3 claves de la felicidad', donde detallo cómo aprender a perdonar, a pasar página, a buscar lo mejor del presente, a superar viejas historias y a recuperar el control de nuestras emociones.

Finalmente, diga a su padre y su hermano, que viven con ella, que no le presten ninguna atención a sus quejas, que por mucho que a ella le moleste no entren en sus provocaciones.