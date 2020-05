Saray, de 'MasterChef' vuelve a la carga con sus directos, con duros insultos contra Jordi y Pepe

Saray, la concursante más polémica del último y quizá de todos los MasterChef, ha vuelto a la carga con sus demoledores directos de Instagram, en los que habla sin tapujos del concurso del que fue expulsada tras presentar como plato, a modo de protesta, una perdiz sin cocinar ni desplumar.

Este miércoles salió a las redes de nuevo, aunque utilizando un subterfugio, pues denunció que su cuenta de Instagram había sido denunciada: "No me deja hacer un directo propio, misteriosamente me han bloqueado los directos. No quieren que haga directos". Así que una conocida de la concursante inicia un directo con otra cuenta y luego la invita a ella a participar.

Saray fue muy dura con los Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, así como con la mayoría de los compañeros de MasterChef 8.

"Jordi, el cerdo", dijo del chef, del que después dijo: "Jordi Cruz, al que muchos decís que tiene educación… pues el perro ha dicho que la perdiz merece más respeto que Saray. Tú si que no mereces respeto… becarios, becarios, de los becarios tienes que estar pendiente. No tienes respeto a las personas, como no me lo has tenido a mí", espetaba.

Los fans le iban pidiendo opinión de más perfiles así que también habló de Pepe Rodríguez en términos despectivos: "Pepe parecía que tenía un palo metido por el culo. Siempre ha sido un tieso y un estirado", opinó sin reparos.

También insultó y criticó a algunos compañeros: "Sonsoles siempre llora, madre mía, qué dramática. Es más falsa que los billetes de plástico" o "Andy lleva el papel de Nathan, y es súper fingido y patético y da mucha risa. No le puedo ver".

Tan sólo defendió a Michael, el concursante estadounidense. "Michael ha aguantado carros y carretas. Le han hecho la vida imposible. No sé si el querrá contarlo, pero ya se está viendo en el programa, como van a por él a muerte", denunció.