Coronavirus.- La prova del títol de Batxillerat per a majors de 20 anys serà els dies 19 i 20 de juny

D'aquesta forma, l'administració reactiva la convocatòria, ajornada per la declaració de l'estat d'alarma sanitària per a fer front a la Covid-19, i en la qual enguany s'han inscrit 148 aspirants.

Els exàmens tindran lloc el divendres 19 i el dissabte 20 de juny del 2020, seguint les instruccions que les autoritats sanitàries establisquen per a garantir la seguretat tant dels i les aspirants com del professorat que duu a terme la prova.

Les seus de realització de la prova, com estava previst inicialment, seran l'IES Platja Sant Joan d'Alacant, on estan convocats 51 aspirants de les comarques alacantines; l'IES Vicent Sos Baynat de Castelló, on faran la prova 21 aspirants de les comarques castellonenques, i l'IES Lluís Vives de València, on s'han matriculat 51 aspirants al títol de Batxillerat.

La informació actualitzada sobre la prova està disponible en els canals oficials d'Educació de la Generalitat, com l'espai web de la secció de Batxillerat amb informació per a la ciutadania sobre la prova per a majors de 20 anys de la Direcció general d'Innovació Educativa i Ordenació (