Chivite defiende que el Gobierno mantiene un "constante diálogo y comunicación" con los agentes económicos

Chivite ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral de Navarra Suma sobre el papel dado al Consejo de Diálogo Social en la actual crisis del coronavirus y ha indicado que este viernes hay reunión de la Permanente del Consejo y el 29 de mayo reunión del plenario de este órgano.

La presidenta ha defendido que "ni una sola CCAA tiene las medidas tan positivas que hemos realizado en Navarra" y ha preguntado a Navarra Suma si "quiere que pactemos con los sindicatos y la CEN o con el arco parlamentario buscando la unanimidad, aclárese".

Chivite ha señalado que "un ejemplo de diálogo social y del acuerdo es el alcanzado con el plan de incorporación del personal público", un acuerdo con sindicatos. "Eso es acuerdo y diálogo", ha dicho, para insistir en "un diálogo constante, hoy tenemos reunión con UGT y CCOO, con ANEL y mañana con la CEN".

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha indicado que "tenemos la sensación de que hay un ninguneo del Gobierno al Consejo de Diálogo Social, a los sindicatos más representativos y a la CEN". "Venimos de una legislatura donde el nacionalismo dejó herido el diálogo social y parece que los socialistas quieren hundirlo", ha expuesto.

Esparza ha señalado que en 14 CCAA han activado el Consejo y trabajado en ese ámbito y "Navarra no está entre ellas". "Hablan de diálogo pero no lo practican; aquí no se están alcanzando acuerdos", ha reprochado a la presidenta. "Ahora se va a reunir, Navarra tarde", ha criticado, para indicar que "lo planteó la semana pasada y nos vamos a ir a junio". "Le pedí que se anticipara y no lo ha hecho, siguen sin escuchar a nadie", ha censurado.

El portavoz de Navarra Suma ha opinado que "no hay diálogo social porque usted tiene los socios que tiene" y le ha pedido a la presidenta que "lidere y sea valiente". "En la emergencia económica no haga seguimiento de sus socios y pacte con quien tiene que pactar", ha aseverado.

María Chivite ha respondido al portavoz de Navarra Suma que su discurso es "vacío y falto de verdad" y le ha pedido que "no intente crear polémicas donde no hay y anímese a trabajar, ponga sus propuestas y hágalas llegar al Gobierno".