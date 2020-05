Castelló i València estan en avís groc per pluges que poden deixar fins a 20 l/m2 en una hora

Així, durant la primer mitat del dia, el cel estarà nuvolós o cobert amb precipitacions generalitzades, que podran anar ocasionalment amb tempestat i arribar a ser localment fortes, preferentment en la mitat nord.

A la vesprada les precipitacions es restringiran, amb caràcter més feble i dispers, a punts del terç nord, i tendirà a poc nuvolós en la resta, encara que no es descarta alguna arruixada o tempestat aïllada en el sud d'Alacant.

Per la seua banda, les temperatures mínimes es mantindran amb pocs canvis i les màximes baixaran, de forma més acusada en la mitat nord on el descens podrà ser localment notable. Així, a Alacant no se superaran els 23º mentre que a Castelló i València es quedaran en 20º.

El vent bufarà a València i Alacant de l'oest moderat amb intervals de sud-oest fort en el litoral d'Alacant i a Castelló, serà variable fluix, tendint a la vesprada a nord-oest fluix.